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الجزائر

بالفيديو.. تصريحات جديدة لوزير الخارجية الروسي حول العلاقات مع الجزائر

سهام.ح
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بالفيديو.. تصريحات جديدة لوزير الخارجية الروسي حول العلاقات مع الجزائر
أرشيف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن روسيا والجزائر شريكان في مجال الطاقة ليس في إطار “أوبك +” بل في منتدى الدول المصدرة للغاز أيضا.

وقال لافروف، الأربعاء، في تصريح لموقع روسيا اليوم أنه منذ فترة قريبة اتخذ “أوبك+” قرارا يؤكد على النهج الموحد والمنسق لجميع المشاركين في هذه الجمعية تجاه تسوية سوق النفط والمنتوجات النفطية بشكل يستند فيه هذا السوق إلى الحفاظ على توازن مصالح المنتجين والمستهلكين.

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