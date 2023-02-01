بالفيديو.. تصريحات جديدة لوزير الخارجية الروسي حول العلاقات مع الجزائر
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن روسيا والجزائر شريكان في مجال الطاقة ليس في إطار “أوبك +” بل في منتدى الدول المصدرة للغاز أيضا.
وقال لافروف، الأربعاء، في تصريح لموقع روسيا اليوم أنه منذ فترة قريبة اتخذ “أوبك+” قرارا يؤكد على النهج الموحد والمنسق لجميع المشاركين في هذه الجمعية تجاه تسوية سوق النفط والمنتوجات النفطية بشكل يستند فيه هذا السوق إلى الحفاظ على توازن مصالح المنتجين والمستهلكين.
لافروف لـ RT: روسيا والجزائر شريكان في مجال الطاقة pic.twitter.com/oiJQIE328D
— RT غرفة الأخبار (@RTArNewsRoom) February 1, 2023