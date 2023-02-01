بالفيديو.. تصريحات جديدة لوزير الخارجية الروسي حول العلاقات مع الجزائر

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن روسيا والجزائر شريكان في مجال الطاقة ليس في إطار “أوبك +” بل في منتدى الدول المصدرة للغاز أيضا.

وقال لافروف، الأربعاء، في تصريح لموقع روسيا اليوم أنه منذ فترة قريبة اتخذ “أوبك+” قرارا يؤكد على النهج الموحد والمنسق لجميع المشاركين في هذه الجمعية تجاه تسوية سوق النفط والمنتوجات النفطية بشكل يستند فيه هذا السوق إلى الحفاظ على توازن مصالح المنتجين والمستهلكين.