بالفيديو.. تصريح للرئيس الأسبق اليامين زروال حول الراحل بتشين

ووري الثرى، بعد ظهر الأربعاء بمقبرة الشهداء بقسنطينة، جثمان العميد المتقاعد محمد بتشين وذلك بحضور الرئيس الأسبق اليامين زروال الذي وصف الراحل بـ “الأخ” و”المجاهد الذي قدم الكثير للجزائر”.

وحضر مراسم تشييع الجنازة رئيس ديوان وزارة المجاهدين حميد بوشاف والرئيس الاسبق المجاهد اليامين زروال والسلطات المدنية والعسكرية، الى جانب مجاهدين واسرة ورفقاء الفقيد.

وفي كلمة تأبينية ، أبرز بوشارف مناقب ومآثر المجاهد الفقيد الذي كان “وطنيا صادقا التحق بصفوف الثورة شابا شجاعا مقداما، خادما بإخلاص الوطن بعد الاستقلال ومناضلا فذا، لم يتوان عن خدمة الوطن والدولة بتفان وإخلاص”.

من جهته أكد الرئيس الأسبق اليامين زروال، للتلفزيون الجزائري على هامش الجنازة، أن المجاهد محمد بتشين قدم الكثير للجزائر.

الرئيس تبون والفريق أول شنقريحة يعزّيان في وفاة العميد محمد بتشين

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برقية تعزية إلى عائلة المجاهد والمدير الأسبق للمخابرات الجزائرية الجنرال محمد بتشين، الذي توفي يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما.

وجاء في تعزية رئيس الجمهورية: “تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال الـمرحوم الـمجـاهد العميد المتقاعد محمد بتشين إلى رحمة الله، وأمام قضاء الله تعالى لا يسعنا ونحن نودع مجاهدًا ممن انضووا تحت لواء الجيش الوطني الشعبي، وتولى باقتدار وإخلاص مهام ومسؤوليات رفيعة، إلاّ أن نحتسب في هذا الـمصاب الأليم إلى الـمولى عزّ وجلّ، وندعوه جلّ وعلا أن يعينكم على تجاوز الابتلاء بالثبات والرضا، وأن يعمر قلوبكم بالإيمان والسكينة، ويلهمكم جميل الصبر والسلوان، ويشمل الفقيد بواسع الرحمة والـمغفرة، عظّم الله أجـركُم، وأحسن عزاءكم”.

” إنّا لله وإنّا إليه راجعـون”.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع الوطني أنه على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، العميد المتقاعد المجاهد محمد بتشين، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بقسنطينة، الشهيد عبد العالي بن بعطوش بالناحية العسكرية الخامسة، يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

المجاهد الراحل من مواليد مدينة قسنطينة في أكتوبر 1934. وقد انخرط في صفوف جبهة التحرير الوطني إبان ثورة التحرير، كما تلقى تكوينه العسكري في الاتحاد السوفياتي سابقا.

وتولّى بتشين عدّة مناصب قيادية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بداية بقيادة الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، والناحية العسكرية الثالثة ببشار.

رقّي بتشين إلى رتبة جنرال في الجيش عام 1988، وعيّن على رأس المديرية العامة للوقاية والأمن سنة 1988، التي استقال منها في سبتمبر 1990.

في فترة الرئيس الأسبق اليامين زروال، شغل الجنرال بتشين منصب وزير مستشار في الرئاسة بين عامي 1997 و1998.