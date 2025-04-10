بالفيديو.. تعرف على منتجات مايكروسوفت التي دعت المهندسة أبو السعد لمقاطعتها

دعت المهندسة المغربية ابتهال أبو السعد، التي تم فصلها من مايكروسوفت بسبب احتجاجها على تواطؤ الشركة مع الصهاينة، لمقاطعة جميع منتوجاتها حتى تتبنى مبادئ إنسانية.

ونشرت المبرمجة المغربية السابقة لدى عملاق التكنولوجيا العالمية، الأربعاء، مقطعا مصورا عبر حسابها على إنستغرام، أوضحت من خلاله للمتابعين الذين تواصلوا معها، سبل مساندتها خلال هذه الفترة، بعد جهرها بموقفها المعارض لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو السعد: “يجب مقاطعة جميع منتجات شركة مايكروسوفت وعدم استخدام منتجاتها، بهدف تبليغها رسالة بعدم دعمها ماديا، وحتى تتبنى مبادئ إنسانية”، في إشارة إلى ضرورة توقف الشركة عن دعم إسرائيل.

ومن بين منتجات الشركة التي ذكرتها هي “إكس بوكس، كوبايلوت، كاندي كراش” وغيرها.

كما دعت إلى فضح جميع الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي،بقولها: “كل شخص يعمل في أي شركة تنتهك المبادئ الإنسانية عليه أن يرفع صوته ويغادرها، ويتحدث عن ذلك”.

المغربية ابتهال أبو السعد تدعو لمقاطعة كافة منتجات شركة “مايكروسوفت”، وتطالب العاملين في شركات تدعم الاحتلال برفع الصوت وعدم العمل معها. pic.twitter.com/Papa5VfiGV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 9, 2025

ويوم الاثنين الماضي، أفادت شبكة سي إن بي سي الأميركية عبر موقعها، بأن “مايكروسوفت” قد فصلت ابتهال أبو السعد إثر احتجاجها ضد الخدمات التي توفرها الشركة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال احتفال الشركة بالذكرى الـ50 لتأسيسها، الجمعة الماضية.

واتهمت أبو السعد إدارة مايكروسوفت بالمشاركة في حرب الإبادة بقطاع غزة، قائلةً إن أيدي الشركة “ملوثة بدماء الفلسطينيين”، وذلك خلال مقاطعتها كلمة للمدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي، مصطفى سليمان.

وكان تحقيق أجرته وكالة أسوشييتد برس مطلع عام 2025 قد كشف أن نماذج الذكاء الاصطناعي من شركتي “مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” استُخدمت في جزء من برنامج عسكري صهيوني لاختيار أهداف القصف في غزة ولبنان.

بعد موقفها الشجاع.. ملياردير كويتي يبحث عن المهندسة أبو السعد

وفي سياق متصل، وبعد موقفها الشجاع تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي تدوينة نشرها ملياردير كويتي، كشف من خلالها رغبته في توظيف المهندسة أبو السعد.

وأعرب رجل الأعمال الشهير عبد الله الدبوس عن رغبته في التواصل مع المهندسة ابتهال أبو السعد حتى يعرض عليها منصبا مرموقا داخل مجموعته الاستثمارية، وذلك بعد تنديدها بتعاون عملاق التكنولوجيا مايكروسوف مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وتعرضها للفصل هي وزميلتها الهندية، التي احتجت أيضا.

وقال الدبوس في تدوينته عبر التي نشرها عبر منصة إكس: “حاولنا التواصل مع إبتهال أبو السعد لنقدم لها عرض وظيفي، وجدنا حسابها في LinkedIn محذوف. طبعًا غير مستغرب لأنه LinkedIn مملوكة لـ #مايكروسوفت”..”.