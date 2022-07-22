بالفيديو.. تعيين أول إمرأة في منصب رئيسة أمن ولاية

كشف فريد بن شيخ المدير العام للأمن الوطني، الخميس عن تعيين إمرأة في منصب رئيس أمن ولاية وذلك لأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية.

وتم تكريم العميد خديجة قوادري بوجلطية التي تولت المنصب بحضور وزير الداخلية كمال بلجود خلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”.

وفي كلمة له بالمناسبة ثمن ، فريد بن شيخ الدور الفعال للمرأة الشرطية، معلنا على تعيين، ولأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية، إطار نسوي لتولي منصب رئيسة أمن ولاية، إضافة إلى 03 نائبات رئيس أمن ولاية وترقية بعضهن على مستوى المديريات والمصالح المركزية.

من جانبه أشرف اشرف وزير الداخلية، إلى جانب أعضاء من الحكومة، مستشاري رئيس الجمهورية، ممثلي الهيئات الأمنية، رفقة المدير العام للأمن الوطني، بتقليد الرتب لعدد من أفراد الشرطة، حيث استفاد 10955 مستخدم شرطة من ترقية جديدة في مختلف الرتب، على المستوى الوطني.

وزير الداخلية: النتائج التي حققتها الشرطة هي نتيجة الدعم القوي للسلطات العمومية

أكد وزير الداخلية كمال بلجود، الخميس، بأن النتائج المحققة من طرف الشرطة الجزائرية في الميدان هي نتيجة الدعم القوي للسلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ، مذكراً بالتضحيات الجسام التي قدمها جهاز الأمن الوطني، على غرار الأجهزة الأمنية الأخرى.

وأشاد وزير الداخلية بالانجازات التي حققتها الشرطة الجزائرية، التي تعد مضرب العز والافتخار وكذا بمسار التطور والعصرنة الذي حذته، من حيث العدد والعدة والاستثمار في المورد البشري، للقيام بمهامها على أكمل وجه.

وجاء ذلك خلال اشرافه رفقة المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” بشاطوناف، على مراسم إحياء الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية، بحضور أعضاء من الحكومة، مستشاري السيد رئيس الجمهورية، ممثلي الهيئات الأمنية، والي ولاية الجزائر وممثلي الهيئات الإعلامية.

من جانبه، ألقى المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، كلمة نوه في مستهلها بالمرافقة الدائمة التي يحظى بها جهاز الأمن الوطني من قبل السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤكدا على أن الشرطة الجزائرية تسهر دوما على محاربة كل أشكال الجريمة، بالاعتماد على تكوين نوعي والاحترافية في الأداء.

كما تم تكريم المجاهد والمدير العام الأسبق للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري وعائلة المجاهد والإطار السابق بالأمن الوطني، المرحوم محمد قنيفد، وكذا شرطيين محالين على التقاعد وعائلتي الشرطيين ضحايا الواجب الوطني، إلى جانب عدد من ممثلي المصالح العملياتية، والمصارع بشير سيد عزارة، التابع للجمعية الرياضية للأمن الوطني، المتوج بالميدالية الذهبية بألعاب البحر الأبيض المتوسط، -وهران 2022- والرياضي عبد الرحمان بن عمادي، بطل إفريقيا 2022 في رياضة الجيدو.