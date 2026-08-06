بالفيديو..تفاصيل الاعتداء على إمام ألقى خطبة حول عصابات الأحياء

كشفت الشرطة الجزائرية، تفاصيل قضية الاعتداء على إمام مسجد، بعد إلقائه خطبة حول عصابات الأحياء، والتي انتهت بتوقيف شخصين من ذوي السوابق العدلية.

وبحسب ما أفادت شرطة الجزائر العاصمة في بيان لها، مساء الأربعاء، فإن القضية انطلقت عقب رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، أعقبها محاولة الاعتداء على إمام مسجد ببلدية برج الكيفان بعد إلقائه خطبة تطرقت إلى مخاطر عصابات الأحياء وانعكاساتها على المجتمع.

وفور ذلك، باشرت مصالح الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء تحريات ميدانية تحت إشراف النيابة المختصة، مكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، حيث أوضحت أنهما من ذوي السوابق العدلية، ويشتبه في تورطهما في إنشاء عصابة أحياء وبث الرعب في أوساط المواطنين.

وأسفرت العملية وفقا لذات البيان، عن حجز ستة أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام كانت بحوزة المشتبه فيهما، قبل تقديمهما أمام النيابة المختصة إقليميا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وتواصل السلطات حربها على عصابات الأحياء، عبر حملات أمنية مكثفة أسفرت عن توقيف العديد من المتورطين وتفكيك شبكات إجرامية، في مسعى للقضاء على هذه الظاهرة وترسيخ الأمن في الأحياء السكنية.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد توعد عصابات الأحياء بـ”حرب بلا هوادة”، مؤكدا أن الدولة ستتصدى بكل حزم لكل من يحاول المساس بأمن المواطنين أو بث الرعب في الأحياء، مع التطبيق الصارم للقانون على المتورطين.