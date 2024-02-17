بالفيديو.. تفاصيل مروعة لمقتل زوج فنانة مغربية شهيرة قيل إنه من أصل جزائري!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بالحديث عن قضية اختطاف وقتل زوج فنانة مغربية شهيرة، قيل إنه من أصل جزائري.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد تمكنت السلطات المغربية من فك لغز الجريمة المروعة التي هزت المملكة، مؤخرا، والمتمثلة في مقتل زوج المغنية المغربية ريم فكري بطريقة بشعة.

وقالت صحف مغربية إن “عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت، الأربعاء، من توقيف شخص فرنسي من أصول مغربية، متورط في قضية الاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب والقتل العمد.

وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن الأبحاث المنجزة قد أسفرت عن توقيف المتهم به الرئيسي الذي ساهم في التنفيذ المادي للجريمة، قبل التخلص من الجثة.

وكانت صفحات مغربية قد ذكرت أن المشتبه به الرئيسي في قضية القتل هو بارون حشيش مدان بجريمة قتل في فرنسا ومحكوم عليه بالسجن لـ21 عاما، اسمه رضا أبا كريم ومشهور بلقب “توربو”.

وكانت السلطات المختصة قد تلقت بلاغا في الثامن فيفري الجاري، يفيد باختطاف زوج الفنانة فكري، في مدينة دار البيضاء، ونقله بواسطة سيارة دفع رباعي إلى جهة مجهولة.

وأسفرت التحقيقات، بحسب المصادر، عن توقيف ذلك المشتبه فيه، مشيرة إلى أنه “احتجز الضحية داخل حاوية بمنزله في منطقة المنصورية بضواحي مدينة المحمدية”.

وبحسب التحقيقات، فقد “سارع المشتبه فيه إلى التخلص من الجثة في مجرى نهري بضواحي مدينة الرباط، وقد اعترف بممارسة التعذيب والتمثيل بجسده”.

وأكد المصدر ذاته أن “فرقا متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية، باشرت عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة، كما تواصل فرق أمنية أخرى إجراءات التمشيط، بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية، بالمجرى النهري” الذي يشتبه في كونه المكان المفترض للتخلص من الجثة.

وتم توجيه اتهامات إلى 5 أشخاص آخرين بالإضافة إلى المتهم الرئيسي، حيث لا تزال التحقيقات متواصلة لمعرفة دوافع الجريمة، والتي يعتقد أنها تمت بسبب خلافات شخصية.

وقبل حوالي 6 أشهر، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من حفل زفاف الفنانة المغربية مع الشاب، الذي تمت تصفيته بعد تعرضه للاختطاف والتعذيب، وقال نشطاء إنه من أصل جزائري، كونها رفضت ظهوره حينها وقالت إنه لا يجيد اللهجة المغربية، وتفضل إبقاء خصوصياتها بعيدا عن السوشيال ميديا.

وأشارت بعض التقارير إلى أنه وعلى عكس ما تم ترويجه من إشاعات خلال الساعات الماضية فإنه لم يتم العثور بعد على جثة الشاب، حيث لا تزال التحقيقات جارية والتحريات متواصلة لتحديد مكان الجثة والدوافع وراء ارتكاب هذه الجريمة.

وواجهت الفنانة المغربية البالغة من العمر 23 عاما، ووالدتها اتهامًا بالتورط في مقتل زوج الأولى والاستيلاء على أمواله”.

وأوضحت أسرة زوج ريم فكري إن العلاقة بينهما كانت “متشنجة”، وقال حماها: “ابننا دخل في دوامة من المشاكل منذ زواجه عام 2023″، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

واتهم والد الضحية زوجة ابنه بالتورط في مقتله، مدعيًأ أنها “دخلت المنزل خلال فترة اختفائه مع والدتها، وسرقت كل الأموال التي تركها في المنزل”.

في المقابل، رفض محامي فكري تلك الاتهامات، واعتبرها “مريبة”، وأضاف في بيان أوردته وسائل إعلام مغربية: “الاتهامات لا أساس لها من الصحة، ولا أدلة تثبتها”.

وتابع المحامي: “تصريحات أسرة زوج الفنانة تعتبر نوعًا من القذف والتشهير، وتقع تحت طائلة القانون”، مؤكدا أن موكلته “تحتفظ بحقها في الرد واللجوء إلى القضاء لحفظ سمعتها وحقوقها”.

يذكر أن رضا فارس، زوج ريم فكري ليس جزائريا كما أشيع يوم ارتباطها به، وإنما مغربي يحمل الجنسية الفرنسية، كان ناجحًا في المجال التجاري والاستثماري، وتزوج من ريم في 2023 بعد قصة حب.