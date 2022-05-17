بالفيديو.. تفكيك ورشة سرية لصناعة قوارب “الحرقة” بوهران

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية وهران من تفكيك ورشة سرية مختصة في صناعة القوارب المستغلة في عملية الهجرة غير الشرعية.

وحسب ما كشفته المصالح المعنية فقد تمكنت وحدات الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بأرزيو من وضع حد لنشاط ورشة سرية مختصة في صناعة قوارب الصيد بطريقة غير قانونية بإحدى المستودعات بحي الأمير خالد بلدية حاسي بونيف، مع ضبط 4 متورطين في القضية.

وأوضح المصدر ذاته أن العملية جاءت بناءً على معلومات تفيد بوجود ورشة سرية تقوم بصناعة القوارب بطريقة غير قانونية، وبعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية تم مداهمة الورشة أين تم العثور وحجز مجموعة من المعدات المستعملة في عملية الصناعة.

وعلى إثر ذلك رُفعت جنح ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري وجنحة استغلال منشأة مصنفة بدون رخصة ضد صاحب الورشة، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المعني وتحرير ملف قضائي وارساله إلى الجهات المختصة.