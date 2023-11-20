بالفيديو.. تكريم خاص لرونالدو قبل مباراة آيسلندا

حظي النجم كريستيانو رونالدو بتكريم خاص قبل انطلاق مباراة البرتغال وآيسلندا، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024.

وأقيمت المباراة على ملعب خوسيه ألفالادي، وهو الملعب الخاص بسبورتنغ لشبونة، الفريق الذي بدأ فيه رونالدو مسيرته قبل الانتقال بعدها إلى مانشستر يونايتد.

وقبل انطلاق المباراة قدم سبورتينغ لشبونة قميصا خاصا يحمل اسم كريستيانو رونالدو والرقم 28، وهو الرقم الذي ارتداه “الدون” مع النادي البرتغالي.

تكريم الأسطورة رونالدو قبل المباراة ♥️ pic.twitter.com/gDTBQI0H9Q — Ali (@11l_p) November 19, 2023

وأنهى منتخب البرتغال التصفيات المؤهلة ليورو 2024 بالعلامة الكاملة، بالفوز على آيسلندا بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب خوسيه ألفالادي، أمسية الأحد.

ورفعت البرتغال رصيدها إلى 30 نقطة، في صدارة المجموعة العاشرة، بينما تجمد رصيد آيسلندا عند 10 نقاط، في المركز الرابع.