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رياضة

بالفيديو.. تكريم خاص لرونالدو قبل مباراة آيسلندا

عمر سلامي
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بالفيديو.. تكريم خاص لرونالدو قبل مباراة آيسلندا
ح.م
كريستيانو رونالدو

حظي النجم كريستيانو رونالدو بتكريم خاص قبل انطلاق مباراة البرتغال وآيسلندا، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024.

وأقيمت المباراة على ملعب خوسيه ألفالادي، وهو الملعب الخاص بسبورتنغ لشبونة، الفريق الذي بدأ فيه رونالدو مسيرته قبل الانتقال بعدها إلى مانشستر يونايتد.

وقبل انطلاق المباراة قدم سبورتينغ لشبونة قميصا خاصا يحمل اسم كريستيانو رونالدو  والرقم 28، وهو الرقم الذي ارتداه “الدون” مع النادي البرتغالي.

وأنهى منتخب البرتغال التصفيات المؤهلة ليورو 2024 بالعلامة الكاملة، بالفوز على آيسلندا بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب خوسيه ألفالادي، أمسية الأحد.
ورفعت البرتغال رصيدها إلى 30 نقطة، في صدارة المجموعة العاشرة، بينما تجمد رصيد آيسلندا عند 10 نقاط، في المركز الرابع.

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