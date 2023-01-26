-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: ثلوج بسمك 20 سم عبر 29 ولاية إلى غاية مساء الخميس
جواهر

بالفيديو.. تلمس عينيها بلسانها وتأمل في دخول موسوعة غينيس!

جواهر الشروق
  • 553
  • 0
بالفيديو.. تلمس عينيها بلسانها وتأمل في دخول موسوعة غينيس!

تأمل شابة أمريكية أن تدخل موسوعة غينيس بأطول لسان في العالم، وذلك بعدما اكتشفت أنه بإمكانها أن تلمس عينيها.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن أدريان لويس من ميشيغان تستطيع أن تلمس عينيها بلسانها.

وذللك لأن لديها أحد أطول الألسنة في العالم، تماما كأفراد آخرين من عائلتها.

وفي السياق، تقول الشابة: “أشعر كأنني ورثتها، وأصبحت الطفلة الغريبة التي كان عليها أن تمد لسانها”.

أما والدتها، التي تملك لسانا طويلا فتقول: “كان لجدها لسان طويل جدا، ولسان جدتها لأمها أيضا”.

ومنذ سنوات، تعتقد أدريان أن لديها أطول لسان في العالم، على الرغم من أنه لم يكن لديها أطول لسان في التاريخ.

واعتادت الشابة على أن تلمس عينيها بلسانها، وبدأت مؤخرا في استغلال طول لسانها البلغ 10 سنتيمتر لصالحها.

حيث تمتلك اليوم قناتها الخاصة على “يوتيوب”، بالإضافة إلى عدد من الحسابات الأخرى على “تويتر” و”إنستغرام” و”فيسبوك”.

أيضا، تجيب أدريان على أسئلة حول لسانها وتعرض بعض الحيل المضحكة.

وتأمل أن تدرج بصفتها صاحبة أطول لسان في العالم في كتاب غينيس، حيث لم يقاس لسانها بموسوعة التسجيلات حتى الآن.

ولا يزال رقم غينيس للأرقام القياسية لأطول لسان في العالم 3.98 بوصة (أكثر من 9.9 سم).

يذكر أدريان لويس تبلغ من العمر 26 عاما، واكتشفت عائلتها طول لسانها حينما كانت في العاشرة.

مقالات ذات صلة
فيروز زياني تنشر صورتها بعد تعرضها لحادث

فيروز زياني تنشر صورتها بعد تعرضها لحادث

الكشف عن سبب ظهور أميرة سعودية مع جورجينا بالرياض

الكشف عن سبب ظهور أميرة سعودية مع جورجينا بالرياض

ممرضة جزائرية تروي تفاصيل الفرصة الذهبية التي قادتها إلى كندا

ممرضة جزائرية تروي تفاصيل الفرصة الذهبية التي قادتها إلى كندا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد