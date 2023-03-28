بالفيديو.. تمثال لميسي بجوار مارادونا وبيليه بمتحف”الكونميبول”

احتفل النجم الأرجنتيني ليو ميسي، بوضع تمثاله إلى جوار تمثالي بيليه ومارادونا في متحف اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول”.

وتم الكشف عن تمثال بالحجم الطبيعي لميسي وهو يحمل كأس العالم في احتفال بمقر “الكونميبول”، في باراغواي قبل إجراء قرعة كأس كوبا ليبرتادوريس.

وقاد ميسي الأرجنتين إلى لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها والأولى بعد انتظار 36 عاما في ديسمبر الماضي.

وقال ميسي خلال الاحتفالية: “لم أحلم أو أفكر في هذا، حلمي كان الاستمتاع بما أحببت منذ أن كنت طفلًا، وهو أن أكون لاعبًا محترفًا، وأفعل ما أحب في حياتي”.

وأطلق الاتحاد الأرجنتيني اسم ميسي على مقر تدريبات المنتخب ا يوم السبت بعد يومين من تسجيله الهدف رقم 800 في مسيرته الاحترافية خلال الفوز 2-صفر على بنما.