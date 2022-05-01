-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. تمريرة حاسمة “خيالية” لبلايلي مع برست

الشروق الرياضي
  • 21740
  • 0
بالفيديو.. تمريرة حاسمة “خيالية” لبلايلي مع برست
ح.م
يوسف بلايلي

بطريقة وصفت بالخيالية، قدّم الدولي الجزائري يوسف بلايلي، كرة الهدف الثاني لفريقه برست في شباك كليرمون، لحساب الجولة الـ11 من الدوري.

ولم يكثرت بلايلي للعرقلة التي تعرّض لها من دفاع الفريق الخصم، بعد انطلاقه في هجمة مضادة لبرست، قبل أن يمرّر الكرة لستيف مونيي الذي وقّع الهدف الثاني في ظرف دقيقتين.

وانتهت مقابلة برست ضد كليرمون بفوز الحمر بثنائية نظيفة، تضعهم في المركز الـ11 بـ48 نقطة.

مدرّب برست يُشيد بهدف بلايلي

في 24 أفريل 2022، أشاد مدرب نادي برست الفرنسي لكرة القدم بهدف مهاجمه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، في شباك ماتز لحساب الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي.

وقدّم بلايلي نقاط المباراة الثلاث لفريقه، بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد، والأول له مع برست في الدقيقة الـ27 من عمر المباراة.

وقال مدرب برست ميشال دير زاكاريان عقب نهاية المباراة:”قدّم يوسف مباراة كبيرة، وكان جيّدا تقنيا. وقد سجّل هدفا وقدّم تمريرة جميلة لزميله ستيف”.

كما نشر الحساب الرسمي للنادي في تويتر تغريدة قال فيها:”يوسف يفعّل عدّاد أهدافه مع برست”.

ويحتلّ برست المركز الـ11 في ترتيب البطولة، بـ45 نقطة. في حين يقبع ماتز في مؤخرة الترتيب بـ24 نقطة.

مقالات ذات صلة
بونجاح يُعالج “تعاسته” الكروية بِأداء مناسك العمرة

بونجاح يُعالج “تعاسته” الكروية بِأداء مناسك العمرة

موقع قطري: الفيفا حددت موعد الرد على شكوى الجزائر

موقع قطري: الفيفا حددت موعد الرد على شكوى الجزائر

5 أعضاء غادروا المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”

5 أعضاء غادروا المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”

هذا هو موعد تربّص “الخضر” وتاريخ مباراة أوغندا

هذا هو موعد تربّص “الخضر” وتاريخ مباراة أوغندا

رئيس “الفاف” يكسب دعما آخر يصدّه عن الرّحيل

رئيس “الفاف” يكسب دعما آخر يصدّه عن الرّحيل

الفاف ترد على إيتو والاتحاد الغامبي.. تحمي بلماضي وتتحدى الكاميرونيين

الفاف ترد على إيتو والاتحاد الغامبي.. تحمي بلماضي وتتحدى الكاميرونيين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد