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جواهر

بالفيديو.. تنازل عن وظيفته من أجلها فخلعته وهو في غيبوبة!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. تنازل عن وظيفته من أجلها فخلعته وهو في غيبوبة!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قصة مثيرة بطلها رجل سعودي دخل في غيبوبة لمدة 6 أشهر ولما استفاق منها وجد زوجته قد خلعته.

وروى المواطن الذي اختار اسم “هدوء” لبرنامج “بعد المنتصف” كيف اصطدم بخبر خلع زوجته له وهو في غيبوبة وزواجها من آخر دون مراعاة لظرفه الصحي الحرج.

وأشار إلى أنه “تنازل عن وظيفته بغية الانتقال مع زوجته إلى مدينة أخرى معها”، لافتا إلى أنه “تعرض لحادث، وبقي في غيبوبة لمدة 6 أشهر، وبعد أن صحي، وبدأ يسترجع ذكرياته، انصدم بأن زوجته قدمت دعوى خلع بحقه، بحجة أنه متوفي دماغيا”.

وأضاف أن “لديه معاناة من الآلام والمشاكل التي مر بها، وأنه بعد نحو شهر من استفاقته من الغيبوبة اكتشف خلعه، وأنه دخل في صدمة قوية بسبب ذلك، ولم تعد لديه ثقة بأحد”.

وتعاطف نشطاء مع “هدوء” وطلبوا منه أن يركز على صحته وينسى أمر تلك المرأة التي لا خير فيها، فيما دعا له الكثيرون بالشفاء العاجل والتمكن من تجاوز الصدمة والعودة للحياة الطبيعية.

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التعليقات
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  • قادا

    الدنيا ابتلاء و امتحان والفائز فيها من صبر واحتسب والخاسر فيها من اتبع هواه والشيطان ولا ينكر أحد ضعف المرأة لعاطفتها المفرطة أمام الهوى والشيطان والنتيجة عفوا النتائج نراها 35000 حالة خلع !! أين الصبر أين الوفاء قالت وردة الجزائرية رحمها الله : وجاري على الجراح مثلما تجاري على الحب والأفراح.. وقالت أيضا: آه الدنيا لما بتدي بس بتأخذ قد ما تدي بل أكثر أكثر مثلما تأخذ ما تدينا .

    3
  • فؤاد

    جيل هذا الزمان متشابه في اغلبه في اغلب البلدان العربية ، شباب وشابات غير مستوفين لشروط الزواج الناجح

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