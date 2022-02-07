بالفيديو.. تنازل عن وظيفته من أجلها فخلعته وهو في غيبوبة!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قصة مثيرة بطلها رجل سعودي دخل في غيبوبة لمدة 6 أشهر ولما استفاق منها وجد زوجته قد خلعته.

وروى المواطن الذي اختار اسم “هدوء” لبرنامج “بعد المنتصف” كيف اصطدم بخبر خلع زوجته له وهو في غيبوبة وزواجها من آخر دون مراعاة لظرفه الصحي الحرج.

وأشار إلى أنه “تنازل عن وظيفته بغية الانتقال مع زوجته إلى مدينة أخرى معها”، لافتا إلى أنه “تعرض لحادث، وبقي في غيبوبة لمدة 6 أشهر، وبعد أن صحي، وبدأ يسترجع ذكرياته، انصدم بأن زوجته قدمت دعوى خلع بحقه، بحجة أنه متوفي دماغيا”.

وأضاف أن “لديه معاناة من الآلام والمشاكل التي مر بها، وأنه بعد نحو شهر من استفاقته من الغيبوبة اكتشف خلعه، وأنه دخل في صدمة قوية بسبب ذلك، ولم تعد لديه ثقة بأحد”.

وتعاطف نشطاء مع “هدوء” وطلبوا منه أن يركز على صحته وينسى أمر تلك المرأة التي لا خير فيها، فيما دعا له الكثيرون بالشفاء العاجل والتمكن من تجاوز الصدمة والعودة للحياة الطبيعية.