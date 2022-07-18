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بالفيديو.. توقيع 16 اتفاق ومذكرة تفاهم بين الجزائر وإيطاليا
الجزائر

بالفيديو.. توقيع 16 اتفاق ومذكرة تفاهم بين الجزائر وإيطاليا

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. توقيع 16 اتفاق ومذكرة تفاهم بين الجزائر وإيطاليا
ح.م
الرئيس تبون يستقبل دراغي

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر، على مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامّة بين البلدين، في عدّة قطاعات.

واستقبل الرئيس تبون، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في قصر المرادية، قبل انطلاق أشغال اللجنة المشتركة العليا الرابعة بين البلدين.

وحلّ دراغي صباح الإثنين بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، وكان في استقباله هناك الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

واستهلّ رئيس الوزراء الإيطالي زيارة إلى الجزائر بوضع إكليل من الزهور، أمام النصب المخلّد لأرواح الشهداء، بمقام الشهيد في العاصمة.

ويرافق دراغي في زيارته كل من وزراء الخارجية لويجي دي مايو، والداخلية لوتشانا لامورغيزي، والعدل مارتا كارتابيا، والتحوّل البيئي روبرتو تشنجولاني، والبنية التحتية والتنقّل المستدام إنريكو جيوفانيني، وتكافؤ الفرص والأسرة إيلينا بونيتي.

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ومن المقرر إجراء محادثات رفيعة المستوى بين الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإيطالي ونظرائهم الجزائريين، في إطار اللجنة العليا المشتركة الرابعة بين البلدين.

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