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الجزائر

بالفيديو.. توقيف المشتبه فيهم في تخريب قطار الثنية-آغا بالعاصمة

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. توقيف المشتبه فيهم في تخريب قطار الثنية-آغا بالعاصمة
ح.م
تخريب قطار لنقل المسافرين بمنطقة السمار

تمكنت مصالح الأمن لولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثالث بواد السمار بالتنسيق مع قوات الدرك الوطني، من توقيف 16 متهمًا في تحطيم قطار الثنية – آغا بالعاصمة.

وقال ماضي فارس ضابط رئيسي للشرطة بالأمن الحضري الثالث المكان الجميل بواد السمار، أن العملية أسفرت عن توقيف 16 متهمًا، في قضية تخريب القطار، تتراوح أعمارهم مابين 15 إلى 46 سنة.

وأضاف المتحدث أن جميع المشتبه فيهم ينحدرون من الجزائر العاصمة، وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية بتهمة تكوين عصابة الأحياء التحطيم العمدي لأملاك الدولة، الجرح والضرب بالأسلحة البيضاء والسرقة.

وأوضح المتحدث أن العملية جاءت في إطار العمل التنسيقي بين المديرية العامة للأمن الوطني وقوات الدرك الوطني، لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، حيث يتابع المشتبه فيهم، بتهم تتعلق بالتجمهر مع الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة، بالإضافة كذلك إلى تحطيم ملك الدولة عن طريق الرشق بالحجارة وزرع الرعب والهلع في نفوس المواطنين.

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