-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بالفيديو.. توقيف المعتدي على سائق حافلة نقل المسافرين بالعاصمة

الشروق أونلاين
  • 1151
  • 0
بالفيديو.. توقيف المعتدي على سائق حافلة نقل المسافرين بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القـضـائـية بأمـن المـقـاطـعـة الإدارية بوزريعة، الإثنين، من توقيف شخص متورط في قضية الإعتداء على سائق حافلة بمحطة نقل المسافرين.

وحسب بيان للشرطة، تعود أطوار القضية إلى تلقي ذات المصالح لبلاغات عبر الخط الأخضر 1548 بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة، مفادها وجود إعتداء على سائق حافلة من طرف شخص على مستوى محطة نقل المسافرين ببوزريعة، بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو يوثق الحادثة من طرف المصالح المختصة.

وعليه، انتقلت عناصر الفرقة إلى عين المكان، أين تم توقيف الشخص المشتبه فيه في عملية الإعتداء، تم تقديمه أمـام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس وفقا لملف إجراءات جزائية.

مقالات ذات صلة
الخارجية الفرنسية تستفز الجزائر بأسطوانة صنصال 

الخارجية الفرنسية تستفز الجزائر بأسطوانة صنصال 

هذه أجندة معرض صناعة المشروبات والأغذية السائلة

هذه أجندة معرض صناعة المشروبات والأغذية السائلة

كل الدعم لمعاهد تدريس اللغة الروسية في الجزائر

كل الدعم لمعاهد تدريس اللغة الروسية في الجزائر

عقوبات بـ5 سنوات لمضاربين في سيارة “فيات دوبلو بانوراما”

عقوبات بـ5 سنوات لمضاربين في سيارة “فيات دوبلو بانوراما”

توقيف شخص بالعاصمة بعد ترويجه لخطاب الكراهية عبر “تيك توك”

توقيف شخص بالعاصمة بعد ترويجه لخطاب الكراهية عبر “تيك توك”

رد المقاومة

رد المقاومة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد