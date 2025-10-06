بالفيديو.. توقيف المعتدي على سائق حافلة نقل المسافرين بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القـضـائـية بأمـن المـقـاطـعـة الإدارية بوزريعة، الإثنين، من توقيف شخص متورط في قضية الإعتداء على سائق حافلة بمحطة نقل المسافرين.

وحسب بيان للشرطة، تعود أطوار القضية إلى تلقي ذات المصالح لبلاغات عبر الخط الأخضر 1548 بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة، مفادها وجود إعتداء على سائق حافلة من طرف شخص على مستوى محطة نقل المسافرين ببوزريعة، بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو يوثق الحادثة من طرف المصالح المختصة.

وعليه، انتقلت عناصر الفرقة إلى عين المكان، أين تم توقيف الشخص المشتبه فيه في عملية الإعتداء، تم تقديمه أمـام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس وفقا لملف إجراءات جزائية.