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بالفيديو.. توقيف رجل رشق الملك تشارلز وزوجته بالبيض

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. توقيف رجل رشق الملك تشارلز وزوجته بالبيض
صحف بريطانية
لحظة رشق الملك البريطاني بالبيض

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا، بعد أن رشق الملك تشارلز وقرينته بالبيض، أثناء سيرهما في مدينة يوركشاير شمال إنجلترا.

وقع الحادث عندما كان الملك وزوجته كاميلا يدخلان أحد الشوارع التي شيّدت في القرون الوسطى، حيث كان يشارك في احتفال تقليدي يتم فيه الترحيب بالملك رسميا في يورك من قبل اللورد العمدة عبر بوابات المدينة.

وأظهرت لقطات فيديو عرضتها القنوات البريطانية، انطلاق 3 بيضات التي تحطمت على الأرض، غير أنها لم تصب الملك تشارلز وزوجته، اللذين استمرا في تحية الحشود، وفقا لموقع” أن بي سي نيوز”.

وشوهد عدد من ضباط الشرطة وهم يتصارعون مع رجل عند أحد الحواجز، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشاب البالغ من العمر 23 سنة أطلق صيحات الاستهجان وصرخ “هذا البلد بني على دماء العبيد” أثناء اعتقاله، بينما هتف بعض الأشخاص ردا عليه:” عار عليك” و”حفظ الله الملك” وبينما كانت الشرطة تحتجز الرجل، بدا تشارلز غير منزعج وواصل تحية الحشود.

وكان الملك والملكة يزوران يوركشاير لحضور حفل إزاحة الستار عن تمثال للملكة إليزابيث الثانية، وهو أول تمثال يتم تنصيبه منذ وفاتها.

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