بالفيديو.. توقيف “سائقين متهوّرين” لحافلات نقل المسافرين في الدار البيضاء

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء في العاصمة يوم الخميس، “سائقين متهوّرين” لحافلات نقل المسافرين. لاتهامهما بتعريض حياة الركّاب ومستعملي الطريق للخطر.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد أوقف المتّهمان بعد ورود معلومات إلى مقر الفرقة، مفادها قيام سائقي حافلتين لنقل المسافرين يعملان على الخط “بومعطي-الدار البيضاء”، بالمناورة الخطيرة والتجاوز والسير في الاتجاه المعاكس.

وقد تسبّبت أفعال المتّهمين بتعريض حياة الركاب ومستعملي الطريق للخطر، إلى جانب عرقلة حركة المرور للسيارات القادمة في الاتجاه المعاكس، يوضح البيان.

“وتمّ تصوير الأفعال من طرف مستعملي الطريق، حيث تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي. واستغلالاً لهذه المعلومة تم تنشيط عنصر الإستعلام، مع وضع خطة محكمة، تم على إثرها توقيف السائقين في ظرف وجيز”.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم وضع الحافلتين على مستوى المحشر البلدي للدار البيضاء. في حين سيتمّ تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.