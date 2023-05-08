بالفيديو.. توقيف سائق شاحنة عرقل حركة سير قطارين في بئر توتة

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر توتة، غربيّ الجزائر العاصمة، الإثنين، سائق شاحنة عرقل حركة سير قطارين.

وحاول سائق الشاحنة قطع السكة الحديدية فأدى ذلك إلى توقفها وسط السكة، مما كاد أن يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة.

وسيتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لذات الاختصاص، حيث رفعت مصالح الدرك الوطني العديد من المخالفات ضد السائق:

كتابة الهوية الإجتماعية باللغة اللاتينية.

تعريض حياة الغير للخطر.

عدم إخصاع المركبة للمراقبة التقنية.

السير بمركبة غير مؤمنة.

وقد نشرت الصفحة الرسمية لموقع “طريقي” عبر فيسبوك فيديو للحادثة السلوكية التي قام بها السائق.