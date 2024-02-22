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الجزائر

بالفيديو.. توقيف 14 شخصا واسترجاع 25 سيارة مسروقة

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. توقيف 14 شخصا واسترجاع 25 سيارة مسروقة
ح.م
جانب من العملية

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها الإدارية، مع استرجاع 25 مركبة مسروقة من مختلف الأنواع والعلامات، بينها مركبة محل نشرة بحث دولية.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن التحريات التي باشرها محققو المصلحة المركزية في هذه القضية، تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت عن “توقيف 14 شخصا من عناصر الشبكة ينحدرون من ولايات: مستغانم، وهران، سيدي بلعباس، غليزان، سعيدة، عين تموشنت، تلمسان، الجزائر العاصمة، البليدة والمسيلة، مع إحباط مخططهم الإجرامي المتمثل في تزوير البيانات القاعدية لملفات إدارية لمركبات مسروقة وطمس مواصفاتها التقنية بتواطؤ مع موظفين من المصالح الإدارية”.

ولفت نفس المصدر إلى أنه “تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم”.

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