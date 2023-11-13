بالفيديو.. “تيك توكر” أمريكية تعتنق الإسلام بعد طوفان الأقصى لهذا السبب!
اعتنقت تيك توكر أمريكية الإسلام بعد عملية طوفان الأقصى التي انطلقت يوم 7 أكتوبر الماضي وما تلاها من مآسي في قطاع غزة، مقابل صمود أهلها.
وأعلنت التيك توكر “ميغان رايس” اعتناقها الدين الإسلامى، مع قراءة العديد من الآيات القرآنية في بث مباشر، موضحة أنها اتخذت قرارها بعد إعجابها بثبات وصمود الفلسطينيين فى مواجهة جيش الاحتلال.
@abostani
Welcome sis. @Megan Rice to your new life! #muslim #muslimtiktok #fyp #foryou #islam #shahada
عُرفت رايس بنشاطها على “تيك توك” عبر فيديوهات عن الطبخ، والأكل الصحي، والتسوق، ونقد الأغاني، بالإضافة إلى مناقشتها مواضيع تاريخية، علماً بأن عدد متابعيها تجاوز الـ 750 ألفا.
واشتهرت في الوطن العربى بتعبيرها عن دعمها لأهل غزة خلال أحداث الصراع الجارى، حيث أظهرت اهتماما بقوة وصمود الفلسطينيين، وأثارت اهتماما خاصا بمدى إيمانهم وصمودهم فى مواجهة جيش الاحتلال.
American TikToker, Megan Rice, reverted to Islam after she started reading the Qurʾān for her book club, which was inspired by the faith of Palestinians in Gaza, who have been facing genocide but holding onto their imaan.
“So today I made a video saying how impressed I was with… pic.twitter.com/GbENmkJn8n
— • (@Alhamdhulillaah) November 11, 2023
ظهرت ميجان رايس فى مقاطع فيديو تعبر فيها عن استفسارها حول أسباب قوة وصمود الفلسطينيين، وتساءلت عن دوافعهم وإيمانهم الذى يظهر بشكل واضح في تصديهم للتحديات.
How it started 🥹
How it was going 😄
How it is now 😍😍
I swear Megan Rice has been doing da’awah more than MANY of us combined subhanallah! The no of people who’ve been following her Qur’an reading journey has been mind-blowing. Allahu Akbar!
She’s a Muslim now Allahu Akbar! pic.twitter.com/f4jHVGJPkY
— Strokes of My Pen (@lubnah_with_h) November 11, 2023
وبعد قراءتها القرآن الكريم أعربت عن إعجابها بالمعاني العميقة والإعجاز الذي وجدته في كلماته، وأشارت إلى أنها بكت بشدة عند قراءة بعض الآيات للمرة الأولى.
“Follow Megan Rice on TikTok as she explores the beauty of the meanings of the Quran.” pic.twitter.com/cEagQdutiH
— Lina Ali Hamdan (@linaalihamdan) November 9, 2023
وأخيرا ظهرت في فيديو على “تيك توك”، وهي ترتدي الحجاب وتنطق بالشهادة، ما جعل الآلاف من المسلمين حول العالم يتفاعلون معها ويدعون لها بالثبات.
التيكتوكر الامريكية #meganRice تعلن اسلامها بينما عندنا من يعلن صهينته بكل وضوح وبجاحة ومصمم على دخول التاريخ من بوابته السفلية pic.twitter.com/gaNFidAyNS
— الحمدلله اولا واخيرا (@AboNawwaf52) November 11, 2023
وقال نشطاء إن دعاية الاحتلال الصهيوني لم تفشل فقط وإنما جعلت لدى الغرب فضولا بشأن القرآن والإسلام.
Following Megan Rice’s conversion to Islam yesterday, former Jewish TikToker, Jack, has gone ahead and taken her Shahada today.
Not only is Israhell’s propaganda failing, it is now making the world ‘Islama-curious’. pic.twitter.com/Hq2NlhP64a
— rihabawadh (@rihabawadh) November 11, 2023