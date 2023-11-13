بالفيديو.. “تيك توكر” أمريكية تعتنق الإسلام بعد طوفان الأقصى لهذا السبب!

اعتنقت تيك توكر أمريكية الإسلام بعد عملية طوفان الأقصى التي انطلقت يوم 7 أكتوبر الماضي وما تلاها من مآسي في قطاع غزة، مقابل صمود أهلها.

وأعلنت التيك توكر “ميغان رايس” اعتناقها الدين الإسلامى، مع قراءة العديد من الآيات القرآنية في بث مباشر، موضحة أنها اتخذت قرارها بعد إعجابها بثبات وصمود الفلسطينيين فى مواجهة جيش الاحتلال.

عُرفت رايس بنشاطها على “تيك توك” عبر فيديوهات عن الطبخ، والأكل الصحي، والتسوق، ونقد الأغاني، بالإضافة إلى مناقشتها مواضيع تاريخية، علماً بأن عدد متابعيها تجاوز الـ 750 ألفا.

واشتهرت في الوطن العربى بتعبيرها عن دعمها لأهل غزة خلال أحداث الصراع الجارى، حيث أظهرت اهتماما بقوة وصمود الفلسطينيين، وأثارت اهتماما خاصا بمدى إيمانهم وصمودهم فى مواجهة جيش الاحتلال.

ظهرت ميجان رايس فى مقاطع فيديو تعبر فيها عن استفسارها حول أسباب قوة وصمود الفلسطينيين، وتساءلت عن دوافعهم وإيمانهم الذى يظهر بشكل واضح في تصديهم للتحديات.

وبعد قراءتها القرآن الكريم أعربت عن إعجابها بالمعاني العميقة والإعجاز الذي وجدته في كلماته، وأشارت إلى أنها بكت بشدة عند قراءة بعض الآيات للمرة الأولى.

وأخيرا ظهرت في فيديو على “تيك توك”، وهي ترتدي الحجاب وتنطق بالشهادة، ما جعل الآلاف من المسلمين حول العالم يتفاعلون معها ويدعون لها بالثبات.

وقال نشطاء إن دعاية الاحتلال الصهيوني لم تفشل فقط وإنما جعلت لدى الغرب فضولا بشأن القرآن والإسلام.