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بالفيديو.. تيك توكر مغربية شهيرة تفارق الحياة بالإمارات وتضامن واسع عبر الشبكات

جواهر الشروق
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بالفيديو.. تيك توكر مغربية شهيرة تفارق الحياة بالإمارات وتضامن واسع عبر الشبكات

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن مفارقة تيك توكر مغربية شهيرة للحياة بالإمارات، أين كانت تخضع للعلاج من داء السرطان الذي باغتها في عز شبابها وقلب حياتها رأسا على عقب قبل أن يهزمها.

وأعرب الكثيرون عن أسفهم الكبير لرحيل الشابة شيماء بن سعيد البالغة من العمر 28 عاما، خاصة بعد تداول فيديو لها مع زوجها، وثق مراحل عديدة من حياتهما معا، ووقوفه إلى جانبها في محنتها بعد إصابتها بالسرطان.

وأعلنت صحف مغربية، الاثنين، وفاة شيماء التي ظهرت في عديد الفيديوهات عبر تيك توك وهي تقاوم السرطان بمساندة زوجها نور الدين الذي نشر بدوره عبر حسابه على إنستغرام صورة تضمنت عبارة “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضاف معلقا: “رحمك الله زوجتي بعد معاناة مع مرض السرطان توفيت المرحومة زوجتي الطاهرة ادعوا لها بالرحمة والمغفرة”.

يذكر أن شيماء توفيت بعد أشهر قليلة من زواجها، حيث أقيم حفل الزفاف شهر جويلية من العام 2023، واعتادت على مشاركة يومياتها وسفرياتها مع زوجها.

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