بالفيديو.. جامعة المسيلة تطلق تطبيقا خاصا لمتابعة حضور الطلبة

أطلقت جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، أول تطبيق عبر الهواتف الذكية يمكن من حساب عدد غيابات كل طالب آليا، عن طريق التعرف الرقمي على بطاقاتهم.

وحسب بيان للجامعة، فإن الهدف من هذا التطبيق هو استبدال النظام الحالي لمتابعة الحضور المكتوب بخط اليد باستخدام التكنولوجيا المدمجة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وكذلك رموز الاستجابة السريعة في بطاقات الطلاب.

وأوضح المصدر أنه بعد مسح جميع بطاقات الطلاب الحاضرين يتم إعداد قائمة وإرسالها إلى قاعدة بيانات الأستاذ لحساب عدد غيابات كل طالب آليا.

وأشار البيان إلى أنه بفضل فضاء العمل الرقمي المخصص لكل أستاذ، والبوابة الرقمية للطالب، أصبح ممكنا لكل من رئيس القسم والأستاذ المسؤول عن فريق التكوين والأستاذ المكوّن وكذلك الطالب المعني الاطلاع على حضور الطالب في مختلف الأنشطة البيداغوجية.

وفيما يلي شريط فيديو يوضح كيفية استخدام هذا التطبيق: