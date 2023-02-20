بالفيديو.. جثمان اللاعب كريستيان أتسو يصل إلى غانا

وصل جثمان اللاعب كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور، الذي لقي حتفه إثر زلزال تركيا، إلى وطنه غانا.

وهبطت الطائرة المقلة للجثمان في العاصمة الغانية، أكرا، في وقت متأخر من ليلة الأحد، وحمل أفراد من القوات المسلحة الغانية نعشه.

وعثر على جثة أتسو في وقت متأخر من الجمعة الماضي، تحت أنقاض منزله الذي انهار عليه بفعل الزلزال “المدمر” الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وحظيّ أتسو السبت الماضي، بالتكريم من قبل الجماهير، تحت أنظار زوجته، حيث وقف لاعبو نيوكاسل يونايتد وليفربول دقيقة صمت على روح اللاعب، الذي سبق له الدفاع عن ألوان نيوكاسل في الفترة بين عامي 2016 و2021.

وبعد انقضاء دقيقة الصمت، ضج ملعب “سانت جيمس بارك” بالتصفيق الحار لأتسو، قبل أن يهتف المشجعون باسمه لفترة من الوقت.

وكان اللاعب أتسو قد سجل هدفا، مع ناديه، ساعات فقط من وقوع الزلزال، وجاء في مرمى قاسم باشا في الدقيقة الأخيرة، من المباراة.