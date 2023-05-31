بالفيديو: جدل بشأن جثمان راهبة لم يتحلل منذ 2019.. ما تفسير العلم؟

أثار خبر عدم تحلل جثمان راهبة توفيت عام 2019 جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.

وقالت تقارير إخبارية إن مئات الزوار في بلدة غاور بولاية ميزوري الأمريكية يتوافدون لمشاهدة جثمان الراهبة الكاثوليكية، الذي لبقي عاى حاله منذ العام 2019.

الراهبة ويليمينا لانكستر، التي توفيت عن عمر يناهز 95 عاماً، كانت مؤسسة دير “بينديكتين أوف ماري، كوين أوف أوبستلز”، ودُفنت في نعش خشبي بسيط دون تحنيط.

عندما استخرجت الراهبات جثمانها في أفريل الماضي، فوجئن بأن جسدها لا يزال سليماً وأن زيّها الديني لم تتغير هيئته.

وقال بعض من شاهدوا الجثمان أنّ هذه الظاهرة دلالة على قداسة الراهبة وعلى تدخّلٍ إلهي، وأبدوا رغبة في لمسه أو أخذ تراب من قبرها كتذكار، لكن حسب ما ذكرت “وكالة الأنباء الكاثوليكية” فقد وُضع الجثمان في مزار زجاجي في كنيسة الدير، حيث يستطيع الزائرون رؤيته ولكن لا يستطيعون لمسه.

وقال دير “بينديكتين أوف ماري” في بيانٍ، إن عدم تحلل جثمان الراهبة قد يكون إحدى شروط القداسة، لكن هذا لا يكفي بحد ذاته، وإن هناك خطوات أخرى يجب اتباعها قبل إعلان قداسة شخص ما.

ماذا حصل؟

• قال البيان إن راهبات الدير كن يتجهزن لإضافة ضريح للقديس جوزيف، وهو ما يشمل “إعادة دفن رفات مؤسستنا المحبوبة الأخت ويليمينا”.

• عندما استخرجت الراهبات رفات لانكستر، تم إبلاغهم بأن يتوقعوا العثور على عظام فحسب، حيث دفنت في نعش خشبي بسيط من دون أي تحنيط قبل 4 سنوات.

• بدلا من ذلك، وجدوا جسدها كاملا سليما، و”زيا دينيا لم تتغير هيئته تماما”، كما جاء في البيان.

• لم تقصد الراهبات الإعلان عن ذلك الاكتشاف، لكن شخصا ما نشر بريدا إلكترونيا خاصا علانية، وبدأ الخبر ينتشر كالنار في الهشيم.

ما التفسير العلمي؟

بحسب ريبيكا جورج، أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة وسترن كارولاينا، فإن هذه الظاهرة قد لا تكون نادرة كما يظن بعضهم.

فقد تساعد عوامل مثل نوعية التابوت والملابس، والظروف المحيطة في حفظ الجثامين لسنوات طويلة دون تحلل.

كما قالت “جورج”، إننا عادةً لا نستخرج الجثامين من القبور بعد دفنها، فلا نعرف حالتها بالضبط، مضيفة أن هذه الظروف قد تؤدي إلى “تحنيط” طبيعي للجثامين دون استخدام مواد كيمائية.

هل يمكن أن يبقى جثمان الميت دون تفتت بعد وفاته؟

يتعلّق السؤال بعملية التحلل الحيوي التي تحدث للجثث بعد الموت. هذه العملية تتأثر بعوامل مختلفة مثل: درجة الحرارة والرطوبة ونوع التربة ووجود الحشرات والميكروبات.

عادةً ما تبدأ عملية التحلل بعد ساعات قليلة من الموت، وتستمر لأسابيع أو شهور أو سنوات حسب الظروف.

في بعض الحالات، قد يحدث تحنيط طبيعي للجثة، وهو عبارة عن تجفيف وتصلب الأنسجة بسبب ظروف خاصة مثل البرودة أو الجفاف أو نقص الأكسجين.

يؤدي ذلك إلى حفظ شكل الجثة دون تغير كبير. لكن هذا الأمر نادر جداً، ولا يمكن التنبؤ به أو التحكم فيه.

لذلك، فإن الإجابة العامة على هذا السؤال هي: لا، لا يمكن أن يبقى جثمان الميت دون تحلل بعد وفاته، إلا في حالات استثنائية جداً.