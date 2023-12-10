بالفيديو.. جدل بشأن مقتل الضابط الإسرائيلي الذي أهدى ابنته تفجير منزل بغزة في عيد ميلادها
تداولت تقارير إخبارية نبأ مقتل الضابط الإسرائيلي الذي أهدى ابنته تفجير منزل بغزة في عيد ميلادها، ما أثار جدلا واسعا، خاصة بنفي مصادر أخرى لذلك، معتبرة الخبر غير دقيق.
ويوم الخميس 7 ديسمبر، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موقعه على الانترنت مقتل الضابط بيركوفيتش (28 عاما)، التابع لكتيبة 699 تشكيل “حجي 551″، وبعرض صورته أكدت وسائل إعلام أنه نفسه الذي أهدى مؤخرا ابنته الصغيرة عملية تفجير منزل في غزة.
المجرم ايال بيركوفيتش الذي اهدى إبنته تفجير منزل قبل فترة ، تم ترحيله الى جهنم و بئس المصير#ولعت #أبوعبيدة #مقاومه_شعبيه_لاسقاط_السيسي #غزه_مقبرة_الغزاة #يحيى_السنوار pic.twitter.com/Bz0jnyKWkn
— dr.hazem (@hazem_rached) December 9, 2023
وتداول نشطاء صورة الضابط بيركوفيتش بعد مقارنتها بالفيديو المتعلق بتفجير المنزل، مؤكدين بأن الصورة تعود لنفس الشخص، حيث احتفى الكثيرون من أنصار القضية الفلسطينية بمقتله، بعدما استفزهم بسخريته من مقتل الأطفال والمدنيين الغزيين.
فاكرين الجندي اللي أهدى بنته في يوم ميلادها الثاني هدية تفجير مبنى في غزة ع العد التنازلي؟
فاكرينه؟
اللي حكى: “هذا التفجير اهداء لأميرتي الصغيرة إيلي”
هو الرائد إيال مئير بيركوفيتش (28 عامًا) مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل حجي 551
فطس على أيدي المقاومة..
والآن يشوى في نار الجحيم pic.twitter.com/jJ3lszRAGF
— Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) December 9, 2023
وقال مستخدمون لمنصة إكس إن الضابط الصهيوني أهدى ابنته تفجير منزل غزاوي فأهدت المقاومة روحه إلى الجحيم.
وكان الضابط الإسرائيلي قد ظهر منذ حوالي أسبوع في مقطع مصور وهو يقول: “أهدي هذا التفجير إلى ابنتي الأميرة، أيالا، بمناسبة عيد ميلادها، اليوم أصبح عمرها عامين. أشتاق إليك”.
وبدأ الضابط بالعد التنازلي لتفجير المبنى السكني في غزة، ما أشعل نيران الغضب عبر الشبكات من تصرفه اللاإنساني، داعين له بالموت والاحتراق وتجرع الألم كالذي يتسبب فيه للأبرياء الآمنين في منازلهم.
وعلى الرغم من تداول الخبر عبر عديد المواقع العربية إلا أن نشطاء نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي ملاحظة تفيد بأن المعلومة غير دقيقة، حيث أكد البعض أن الضابط الأول صاحب فيديو التفجير هو “نيك موشيه غرونبرغ”، أما الضابط الآخر المقتول هو “إيال مئير بيركوفيتش”.
نهاية غير متوقعة لضابط إسرائيلي أهدى ابنته تفجير منزل بغزة.. رد فلسطيني قاسي
https://t.co/BpkmHK4k5c pic.twitter.com/hnSeAltWYc
— بوابة الوطن (@ElwatanNews) December 9, 2023
ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية بشكل مباشر أن الضابط الذي قُتل هو نفسه صاحب واقعة تفجير منزل بغزة إهداء لابنته في عيد ميلادها، لكن تم نشر صورة بيركوفيتش التي تتطابق مع صاحب الفيديو المستفز.