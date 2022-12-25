بالفيديو.. جرحى في انهيار مدرجات قاعة رياضية في مصر

أسفر سقوط جزء من مدرجات القاعة الرياضية، التي احتضنت مباراة السوبر المصري لكرة السلة، عن إصابة 27 شخصا.

وأقيمت مباراة السوبر المصري لكرة السلة، السبت، بقاعة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر، بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، أن الإصابات جاءت ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة، حيث جرى نقل 18 من المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين آخرين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

كما تقرر عدم إكمال المباراة بعد رفض فريقي الأهلي والاتحاد السكندري استكمالها بسبب الحـادث، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق السكندري بنتيجة 67-45.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التوجه إلى مستشفيات 6 أكتوبر والشيخ زايد، للاطمئنان على الحالة الصحية لجماهير الاتحاد السكندري، التي تعرضت للإصابة.