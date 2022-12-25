بالفيديو.. جرحى في انهيار مدرجات قاعة رياضية في مصر
أسفر سقوط جزء من مدرجات القاعة الرياضية، التي احتضنت مباراة السوبر المصري لكرة السلة، عن إصابة 27 شخصا.
وأقيمت مباراة السوبر المصري لكرة السلة، السبت، بقاعة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر، بين الأهلي والاتحاد السكندري.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، أن الإصابات جاءت ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة، حيث جرى نقل 18 من المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين آخرين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.
سقوط مدرجات صالة حسن مصطفى ب 6 اكتوبر
مباراة الاتحاد السكندري و الأهلى فى السوبر المصري لكرة السلة
وجود إصابات بين الجمهور pic.twitter.com/yGJw6O2VsU
— Ahmed (@a_elmasry08) December 24, 2022
كما تقرر عدم إكمال المباراة بعد رفض فريقي الأهلي والاتحاد السكندري استكمالها بسبب الحـادث، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق السكندري بنتيجة 67-45.
وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي 🎙️
التقرير المبدئي للواقعة بأن سقوط الفاصل الحديدى بإحدى مدرجات الصالة المغطاة كان نتيجة تدافع بعض الجماهير التى حضرت المباراة ونتج عن هذا السقوط إصابة ٨ من الجماهير
وتشير الفحوصات الطبية الأولى لهم بأن الإصابات بسيطة
— محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) December 24, 2022
وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التوجه إلى مستشفيات 6 أكتوبر والشيخ زايد، للاطمئنان على الحالة الصحية لجماهير الاتحاد السكندري، التي تعرضت للإصابة.