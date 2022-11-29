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بالفيديو.. جزائريان يذهبان إلى العمرة على متن دراجة نارية!

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. جزائريان يذهبان إلى العمرة على متن دراجة نارية!
أرشيف
إلى العمرة على متن دراجة نارية!

وصل الشابان الجزائريان وليد ودادي، إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، بعد شهرين من المسير على متن دراجة نارية.

وانطلق الشابّان، حسب ما جاء في مقطع فيديو نشرته الإذاعة الدولية، في 8 أكتوبر 2022، من الجزائر العاصمة نحو السعودية.

وقطع الجزائريان تراب 8 دول، هي تونس وليبيا وتركيا التي انتقلا إليها في رحلة بحرية. قبل أن يواصلا الطريق على الدراجة إلى العراق وسوريا ولبنان، ثم الأردن، فالسعودية.

واستغرقت رحلة المعتمرين الجزائريين نحو 50 يوما، وقد توجّها يوم الأحد إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة.

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