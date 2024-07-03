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جواهر

بالفيديو.. جزائرية تفتك المرتبة الأولى في مسابقة دولية للقرآن الكريم بأمريكا

جواهر الشروق
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بالفيديو.. جزائرية تفتك المرتبة الأولى في مسابقة دولية للقرآن الكريم بأمريكا

افتكت شابة جزائرية من ولاية المدية المرتبة الأولى في مسابقة التبيان الدولية للقرآن الكريم بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فيديو يوثق لحظة إعلان فوز الحافظة ياسمين ولد دالي بالمرتبة الأولى في فئة الإناث، وذلك بعد أدائها المتميز وقراءتها في الحفل النهائي الذي أشرفت عليه اللجنة المنظمة لمسابقة التبيان الدولية للقرآن الكريم بأمريكا.

وتداول نشطاء بكثير من الفخر خبر فوز الحافظة الجزائرية، لافتين إلى  أن ولاية المدية معروفة بكونها محافظة وولادة للحفظة والحافظات.

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