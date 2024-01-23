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الجزائر

بالفيديو.. جزائري يبكي المتابعين بحديثه عن زوجته المتوفاة وإغمائه على المباشر

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. جزائري يبكي المتابعين بحديثه عن زوجته المتوفاة وإغمائه على المباشر

أبكى رجل جزائري متابعي حصة “أحكي حكايتك” التي تبثها قناة الشروق العامة، بحديثه عن زوجته المتوفاة وإغمائه على المباشر.

ولخص “رحيم” أجمل قصص الحب والوفاء وهو يروي تفاصيل زواج ناجح أنهاه الموت، حيث قال عن شريكة حياته الراحلة إنها كانت نعم الزوجة وكل ما فيها جيد.

وأضافت: “ربت أبناءها، طايعتني، مقادرتني، حرمية، بنت أصل”.

واسترسل رحيم في الحديث عن الصفات الجميلة التي تمتلكها زوجته دليلة حتى بات اسمها في غضون ساعات قلائل من بث البرنامج أشهر من نار على علم في الجزائر.

وأوضح أن ما يمنعه من اللحاق بها هم أبناؤه، لأن حياته فقدت جميع معانيها برحيلها، ولم يتقبل فكرة ذهابها بلا رجعة وهي التي كانت كظله يجالسها ويحادثها حتى حينما يكون خارج البيت.

وتعاطف شطاء مع الزوج المكلوم، ودعو الله أن يربط على قلبه ويصبره على فراق نصفه الثاني، خاصة وأن اللقطات أظهرت سقوطه مغميا عليه من شدة الحزن خلال البث المباشر.

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