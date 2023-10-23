بالفيديو.. جماهير النادي الإفريقي تلهب المدرجات تضامنا مع غزة

أشعلت جماهير النادي الإفريقي الأجواء في المدرجات تضامنا وتأييدا لفلسطين، وتنديدا بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق سكان غزة.

وتزينت مدرجات ملعب “رادس” بأعلام فلسطين والرايات المساندة خلال مباراة النادي الإفريقي أمام الأولمبي الباجي.

تيفو جماهير النادي الافريقي التونسي “ألا إنّ نصر الله قريب” 🇵🇸 🇵🇸✌️✌️ pic.twitter.com/ZFVh8kixBI — اخبار كرة القدم (@neews_sports) October 23, 2023

وخطف “التيفو” الذي رفعته جماهير الإفريقي الأنظار لحظة دخول اللاعبين وبداية المباراة، وكان عبارة عن شخص ملثم بالكوفية الفلسطينية في إشارة إلى أنه مقاوم، مع قوله تعالى : “أَلَا إنَّ نصرَ اللهِ قريبٌ”.

جماهير النادي الافريقي التونسي.. تضامنا مع أهالي #غزّة ونصرة لفلسطين🇵🇸✌️🇹🇳 pic.twitter.com/mdvehAaZ9g — Catherine Daher (@CatherineDaher) October 23, 2023

وبدورهم عبر لاعبو الإفريقي عن تضامنهم مع غزة، من خلال لافتة كتب عليها: ” باقون ما بقي الزعتر والزيتون”.