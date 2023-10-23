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رياضة

بالفيديو.. جماهير النادي الإفريقي تلهب المدرجات تضامنا مع غزة

عمر سلامي
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بالفيديو.. جماهير النادي الإفريقي تلهب المدرجات تضامنا مع غزة
ح.م
تيفو جماهير النادي الإفريقي

أشعلت جماهير النادي الإفريقي الأجواء في المدرجات تضامنا وتأييدا لفلسطين، وتنديدا بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق سكان غزة.

وتزينت مدرجات ملعب “رادس” بأعلام فلسطين والرايات المساندة خلال مباراة النادي الإفريقي أمام الأولمبي الباجي.

وخطف “التيفو” الذي رفعته جماهير الإفريقي الأنظار لحظة دخول اللاعبين وبداية المباراة، وكان عبارة عن شخص ملثم بالكوفية الفلسطينية في إشارة إلى أنه مقاوم، مع قوله تعالى : “أَلَا إنَّ نصرَ اللهِ قريبٌ”.

وبدورهم عبر لاعبو الإفريقي عن تضامنهم مع غزة، من خلال لافتة كتب عليها: ” باقون ما بقي الزعتر والزيتون”.

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