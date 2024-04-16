بالفيديو.. جماهير برشلونة ترد الصفعة لباريس سان جيرمان

حرم مشجعو برشلونة لاعبي باريس سان جيرمان من الحصول على الراحة خلال الليلة الماضية، قبل مباراة الفريقين المرتقبة سهرة الثلاثاء، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج “الشيرنغيتو” الإسباني الشهير على موقع “X”، مقطع فيديو يظهر بعض الأشخاص وهم يقتربون من فندق إقامة بعثة فريق باريس سان جيرمان، لإطلاق الألعاب النارية.

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن جماهير برشلونة افتعلت هذا الأمر ردا على نفس السلوك الذي قامت به جماهير باريس في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في “حديقة الأمراء”.

🚨 ¡Tiran PETARDOS en el HOTEL del PSG! ❌ Varias personas se han acercado para interrumpir el descanso de los jugadores. 📹 @10JoseAlvarez pic.twitter.com/3gA95u7XbA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 16, 2024

ويقيم فريق باريس سان جيرمان في أحد أفخم الفنادق بمدينة برشلونة، حيث توجه إليه جماهير البارسا وظلوا يهتفون لفريقهم.

وأطلق عدد من مشجعي برشلونة إهانات صوب عثمان ديمبلي، لاعب الفريق الكتالوني السابق ونجم باريس الحالي، أثناء دخوله للفندق.

ويلتقي نادي برشلونة وضيفه باريس سان جيرمان سهرة الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وفاز برشلونة في لقاء الذهاب بملعب “حديقة الأمراء” بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.