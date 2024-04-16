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رياضة

بالفيديو.. جماهير برشلونة ترد الصفعة لباريس سان جيرمان

عمر سلامي
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بالفيديو.. جماهير برشلونة ترد الصفعة لباريس سان جيرمان
أرشيف
جماهير نادي برشاونة

حرم مشجعو برشلونة لاعبي باريس سان جيرمان من الحصول على الراحة خلال الليلة الماضية، قبل مباراة الفريقين المرتقبة سهرة الثلاثاء، لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج “الشيرنغيتو” الإسباني الشهير على موقع “X”، مقطع فيديو يظهر بعض الأشخاص وهم يقتربون من فندق إقامة بعثة فريق باريس سان جيرمان، لإطلاق الألعاب النارية.

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن جماهير برشلونة افتعلت هذا الأمر ردا على نفس السلوك الذي قامت به جماهير باريس في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في “حديقة الأمراء”.

ويقيم فريق باريس سان جيرمان في أحد أفخم الفنادق بمدينة برشلونة، حيث توجه إليه جماهير البارسا وظلوا يهتفون لفريقهم.

وأطلق عدد من مشجعي برشلونة إهانات صوب عثمان ديمبلي، لاعب الفريق الكتالوني السابق ونجم باريس الحالي، أثناء دخوله للفندق.

ويلتقي نادي برشلونة وضيفه باريس سان جيرمان سهرة الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وفاز برشلونة في لقاء الذهاب بملعب “حديقة الأمراء” بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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