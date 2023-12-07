بالفيديو.. جماهير سانتوس البرازيلي تحرق سيارات اللاعبين بعد السقوط إلى الدرجة الثانية

لم تتقبل جماهير سانتوس البرازيلي هبوط النادي للمرة الأولى في تاريخه الممتد إلى 111 عاما، وقامت بحرق عدد من سيارات اللاعبين.

واقتحم جمهور سانتوس الملعب بسبب هبوط الفريق، وأجبروا اللاعبين على الهروب نحو غرف خلع الملابس وسط مشاهد مثيرة.

وعقب انتهاء المباراة، قامت جماهير فريق سانتوس بأعمال شغب خارج ملعب فيلا بالميرو، وقاموا بحرق عدد من السيارات منها سيارات للاعبي الفريق.

⚠️جماهير سانتوس فقدوا عقلهم بعد الهبوط للمره الأولى عبر التاريخ .. قاموا بحرق كل شيء في محيط ملعب فريقهم وفي أرجاء الحي بشكل جنوني 😳

pic.twitter.com/a6ECVD8oTj — تكـتيكي (@tactiek88) December 7, 2023

وهبط فريق سانتوس البرازيلي إلى دوري الدرجة الثانية، بعد خسارته على يد فورتاليزا بنتيجة 1-2، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية.

وأنهى سانتوس أو نادي الأساطير، وعلى رأسهم بيليه ونيمار دا سيلفا وروبينيو، الموسم في المركز الـ17 برصيد 43 نقطة فقط.