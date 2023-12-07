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رياضة

بالفيديو.. جماهير سانتوس البرازيلي تحرق سيارات اللاعبين بعد السقوط إلى الدرجة الثانية

عمر سلامي
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بالفيديو.. جماهير سانتوس البرازيلي تحرق سيارات اللاعبين بعد السقوط إلى الدرجة الثانية
ح.م
حرق سيارات لاعبي سانتوس

لم تتقبل جماهير سانتوس البرازيلي هبوط النادي للمرة الأولى في تاريخه الممتد إلى 111 عاما، وقامت بحرق عدد من سيارات اللاعبين.

واقتحم جمهور سانتوس الملعب بسبب هبوط الفريق، وأجبروا اللاعبين على الهروب نحو غرف خلع الملابس وسط مشاهد مثيرة.

وعقب انتهاء المباراة، قامت جماهير فريق سانتوس بأعمال شغب خارج ملعب فيلا بالميرو، وقاموا بحرق عدد من السيارات منها سيارات للاعبي الفريق.

وهبط فريق سانتوس البرازيلي إلى دوري الدرجة الثانية، بعد خسارته على يد فورتاليزا بنتيجة 1-2، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية.

وأنهى سانتوس أو نادي الأساطير، وعلى رأسهم بيليه ونيمار دا سيلفا وروبينيو، الموسم في المركز الـ17 برصيد 43 نقطة فقط.

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