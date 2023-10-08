بالفيديو.. جماهير سلتيك الأسكتلندي تتضامن مع الفلسطينيين

رفعت جماهير فريق سلتيك الأسكتلندي لافتات دعم وتضامن مع القضية الفلسطينية خلال مباراة كيلمارنوك في منافسات الدوري المحلي.

وعبّرت جماهير سلتيك، عن تضامنها الكبير مع الفلسطينيين، بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى، من خلال رفع لافتات كبيرة في المدرجات حملت عبارات الدعم الكامل لفلسطين.

ومن بين العبارات التي كتبت على اللافتات “الحرية لفلسطين”، و”النصر للمقاومة”.

وسبق لجماهير سلتيك وأن عبرت من قبل عن تضامنها مع الفلسطينيين، على غرار ما حدث في مباراة الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا سنة 2016، أمام نادي هابوئيل بئر السبع الإسرائيلي، عندما حملت الأعلام الفلسطينية ولافتات نددت من خلالها بممارسات الاحتلال الإسرائيلي.