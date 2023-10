بالفيديو.. جماهير سلتيك الأسكتلندي تتضامن مع الفلسطينيين

رفعت جماهير فريق سلتيك الأسكتلندي لافتات دعم وتضامن مع القضية الفلسطينية خلال مباراة كيلمارنوك في منافسات الدوري المحلي.

وعبّرت جماهير سلتيك، عن تضامنها الكبير مع الفلسطينيين، بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى، من خلال رفع لافتات كبيرة في المدرجات حملت عبارات الدعم الكامل لفلسطين.

ومن بين العبارات التي كتبت على اللافتات “الحرية لفلسطين”، و”النصر للمقاومة”.

#Celtic Park today showing support for the #Palestinians as always ✊🏽🇵🇸 pic.twitter.com/KQkNw7t0Ak

وسبق لجماهير سلتيك وأن عبرت من قبل عن تضامنها مع الفلسطينيين، على غرار ما حدث في مباراة الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا سنة 2016، أمام نادي هابوئيل بئر السبع الإسرائيلي، عندما حملت الأعلام الفلسطينية ولافتات نددت من خلالها بممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

جماهير #سلتيك الاسكتلندي اليوم “الحرية لـ #فلسطين.. النصر للمـــقا و مــــة” #طوفان_الأقصى

Fans of Scottish Premier League Club, #Celtic FC showing their support for the people of #Palestine. pic.twitter.com/EI5tPnIAX5

— Hasan Atieh | حسن عطيه (@HasanAtieh1) October 7, 2023