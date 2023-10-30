بالفيديو.. جماهير مارسيليا تعتدي على حافلة ليون وتصيب المدرب غروسو

ألغيت مباراة نادي مارسيليا ونظيره ليون، التي كانت مقررة أمسية الأحد، بملعب “فيلودروم” ، بسبب الاعتداء على حافلة الفريق الضيف.

واعتدت جماهير نادي مارسيليا بالحجارة على حافلة نادي ليون وهي في طريقها إلى ملعب “فيلودروم”، ما أدى إلى إصابة المدرب فابيو غروسو، في رأسه.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي في بيان رسمي: “خلال اجتماع عقب الأحداث التي وقعت خارج ملعب فيلودروم أثناء رحلة حافلة نادي ليون، أعلن الأخير أنه ضدّ إقامة المباراة في هذه الظروف”.

🚨🚨 هجوم جماهير مارسيليا على حافلة ليون 🤨 pic.twitter.com/k2AG9u8Keb — 💚sultaN 🗯 (@gggg_x7) October 29, 2023

وأضافت الرابطة: “بالتشاور مع نادي مارسيليا والسلطات العامة، لن يتم لعب المباراة، وستقرر لجنة المسابقات في الدوري الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها بما يتماشى مع المادة ذات الصلة من اللوائح”.

الغاء مقابلة مارسيليا و ليون الفرنسي بعد تعرض حافلة ليون للاعتداء من جماهير مارسيليا و اصابة مدرب ليون غروسو ❌️ pic.twitter.com/HvMJ16V5db — 𝑨𝑩𝑶𝑼𝑱𝑨𝑫 𝑆𝑜𝑢𝑓𝑖𝑎𝑛𝑒 (@AbouJad_Talks) October 29, 2023

وتأسف نادي مارسيليا عن الأحداث التي أدت إلى تأجيل المباراة وقال في بيان له: “يأسف النادي عن الأحداث غير المقبولة التي وقعت حول ملعب فيلودروم، ضد حافلة نادي ليون ومدربه ومشجعيه”.

وأضاف النادي: “يتمنى النادي الشفاء العاجل لمدرب نادي ليون، فابيو غروسو، ويدين بشدة هذا السلوك العنيف “.

ومن جهته قال نادي ليون بعد الاعتداء: “يأسف النادي لأن مثل هذه المواقف تحدث كل عام في مارسيليا، ويطالب السلطات بوضع مثل هذه الحوادث وتكرارها بعين الاعتبار قبل وقوع مأساة أكثر خطورة”.