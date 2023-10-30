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رياضة

بالفيديو.. جماهير مارسيليا تعتدي على حافلة ليون وتصيب المدرب غروسو

عمر سلامي
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بالفيديو.. جماهير مارسيليا تعتدي على حافلة ليون وتصيب المدرب غروسو
ح.م
المدرب غروسو

ألغيت مباراة نادي مارسيليا ونظيره ليون، التي كانت مقررة أمسية الأحد، بملعب “فيلودروم” ، بسبب الاعتداء على حافلة الفريق الضيف.

واعتدت جماهير نادي مارسيليا بالحجارة على حافلة نادي ليون وهي في طريقها إلى ملعب “فيلودروم”، ما أدى إلى إصابة المدرب فابيو غروسو، في رأسه.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي في بيان رسمي: “خلال اجتماع عقب الأحداث التي وقعت خارج ملعب فيلودروم أثناء رحلة حافلة نادي ليون، أعلن الأخير أنه ضدّ إقامة المباراة في هذه الظروف”.

وأضافت الرابطة: “بالتشاور مع نادي مارسيليا والسلطات العامة، لن يتم لعب المباراة، وستقرر لجنة المسابقات في الدوري الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها بما يتماشى مع المادة ذات الصلة من اللوائح”.

وتأسف نادي مارسيليا عن الأحداث التي أدت إلى تأجيل المباراة وقال في بيان له: “يأسف النادي عن الأحداث غير المقبولة التي وقعت حول ملعب فيلودروم، ضد حافلة نادي ليون ومدربه ومشجعيه”.

وأضاف النادي: “يتمنى النادي الشفاء العاجل لمدرب نادي ليون، فابيو غروسو، ويدين بشدة هذا السلوك العنيف “.

ومن جهته قال نادي ليون بعد الاعتداء: “يأسف النادي لأن مثل هذه المواقف تحدث كل عام في مارسيليا، ويطالب السلطات بوضع مثل هذه الحوادث وتكرارها بعين الاعتبار قبل وقوع مأساة أكثر خطورة”.

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