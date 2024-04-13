بالفيديو.. جمعية البركة تدعو الجزائريين للتكفل بطفل فلسطيني فقد كل عائلته
دعت جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، كافة الجزائريين للتكفل بطفل فلسطيني يتيم فقد كل عائلته في الحرب الهمجية التي قضت على كل معالم الحياة في قطاع غزة.
ونشرت الجمعية الرائدة في الأعمال الإغاثية بأرض فلسطين مقطع فيديو لأحد الأعضاء وهو يحمل الطفل عمر السقا البالغ من العمر أشهرا معدودات، والذي يحتاج حسبه لمن يكفله ماديا من أجل شراء الحفاظات والطعام والدواء وكل المتطلبات.
🔴 جمعية البركة الجزائرية تدعوكم للتكفل بالطفل اليتيم عمر السقا الذي لم يتبقى له أحد من عائلته. #البركة_جسركم_نحو_الخير #حملة_الوعد_المفعول || لدعم أهلنا في ف. ل. س. ط. ي. ن
مد يدك وضع بصمتك وأبرئ ذمتك.
حملة الوعد المفعول العاجلة لفائدة قطاع غـ.ـزة.
بأياديكم…حتى القلوب… pic.twitter.com/OZU4ItkPGK
— elbarakahdz (@Elbarakahdzz) April 12, 2024
وعمر السقا ليس الطفل الفلسطيني الوحيد الذي فقد كل عائلته في الحرب بل مثله كثيرون ممن يحتاجون للدعم والرعاية، لذلك وضعت جمعية البركة أرقامها تحت تصرف الراغبين في مد يد العون له ولغيره من الأيتام.