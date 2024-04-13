بالفيديو.. جمعية البركة تدعو الجزائريين للتكفل بطفل فلسطيني فقد كل عائلته

دعت جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، كافة الجزائريين للتكفل بطفل فلسطيني يتيم فقد كل عائلته في الحرب الهمجية التي قضت على كل معالم الحياة في قطاع غزة.

ونشرت الجمعية الرائدة في الأعمال الإغاثية بأرض فلسطين مقطع فيديو لأحد الأعضاء وهو يحمل الطفل عمر السقا البالغ من العمر أشهرا معدودات، والذي يحتاج حسبه لمن يكفله ماديا من أجل شراء الحفاظات والطعام والدواء وكل المتطلبات.

وعمر السقا ليس الطفل الفلسطيني الوحيد الذي فقد كل عائلته في الحرب بل مثله كثيرون ممن يحتاجون للدعم والرعاية، لذلك وضعت جمعية البركة أرقامها تحت تصرف الراغبين في مد يد العون له ولغيره من الأيتام.