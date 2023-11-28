بالفيديو.. جمهور الإفريقي التونسي يجدد تضامنه مع غزة بلوحات عملاقة

جدّد جمهور النادي الإفريقي تضامنه مع غزة، من خلال رفع لوحات عملاقة في مدرجات ملعب رادس، خلال مباراة فريقه أمام دريمز إف سي، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإفريقي.

وكتب على اللوحات التي حملتها جماهير النادي التونسي باللغة الإنجليزية، “بأمر من قتلة الأطفال”، مع إرفاق صور رؤساء دول الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، احتجاجا على دعم حكومات هذه الدول لإسرائيل في شن حربها على قطاع غزة.

تيفو جماهير النادي الافريقي

ييدو ان غزة لن تغادر ملاعب تونس ❤️🇵🇸🇹🇳

الحرية لفلسطين ✌️ pic.twitter.com/SADHw9RJBc — khaled tns (@khaled_tns) November 28, 2023

ومع بداية الشوط الثاني، رفعت جماهير الإفريقي لوحة أخرى عملاقة تضمنت صورا لحالة الدمار التي خلفها القصف الإسرائيلي على المباني في غزة، بالإضافة إلى إبراز حصيلة الشهداء من الأطفال والذين بلغ عددهم حتى الآن 6405.

وسبق لجماهير النادي الإفريقي وأن عبرت خلال المباريات الماضية عن تضامنها مع سكان قطاع غزة، ونددت بالجرائم المرتكبة من طرف الاحتلال الصهيوني خلال الحرب.