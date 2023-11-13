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رياضة

بالفيديو.. جمهور كوسوفو يستقبل منتخب الكيان الصهيوني بصافرات الاستهجان

عمر سلامي
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بالفيديو.. جمهور كوسوفو يستقبل منتخب الكيان الصهيوني بصافرات الاستهجان
ح.م
جمهور كوسوفو يطلق صافرات استهجان خلال عزف نشيد الكيان الصهيوني

شهدت مواجهة كوسوفو ومنتخب الكيان الصهيوني بالتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم، تفاعلا جماهيريا مناصرا لفلسطين.

وأطلقت الجماهير الكوسوفية صيحات الاستهجان وصافرات عقب عزف نشيد الكيان الصهيوني، في ملعب مدينة بريشتينا، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأبشع الجرائم في غزة.

وانتهت المباراة بفوز كوسوفو على منتخب الإحتلال الإسرائيلي بهدف دون رد، وهي المواجهة التي كان من المقرر أن تلعب في 15 أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الحرب التي يشهدها قطاع غزة.

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