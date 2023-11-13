بالفيديو.. جمهور كوسوفو يستقبل منتخب الكيان الصهيوني بصافرات الاستهجان

شهدت مواجهة كوسوفو ومنتخب الكيان الصهيوني بالتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم، تفاعلا جماهيريا مناصرا لفلسطين.

وأطلقت الجماهير الكوسوفية صيحات الاستهجان وصافرات عقب عزف نشيد الكيان الصهيوني، في ملعب مدينة بريشتينا، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأبشع الجرائم في غزة.

Kosovo fans whistled Israel’s national anthem pic.twitter.com/odfafoGiUg — Eren Beksaç (@rnbksc) November 12, 2023

وانتهت المباراة بفوز كوسوفو على منتخب الإحتلال الإسرائيلي بهدف دون رد، وهي المواجهة التي كان من المقرر أن تلعب في 15 أكتوبر الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الحرب التي يشهدها قطاع غزة.