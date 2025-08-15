بالفيديو.. جولة خفيفة للاعبي المنتخب الجزائري للمحليين قبل مواجهة غينيا

قام لاعبو المنتخب الجزائري للمحليين بجولة خفيفة بمقر إقامتهم بأوغندا، ساعات قبل مواجهة غينيا، في إطار بطولة “الشان”.

ويواجه أشبال المدرب مجيد بوقرة، اليوم الجمعة، بداية من الساعة الثالثة زوالا، في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الغيني، في آخر مباراة له بأوغندا في دور المجموعات، قبل المغادرة إلى كينيا لخوض الجولة الخامسة والأخيرة أمام منتخب النيجر.

وعقب الجولة الثالثة التي كان فيها المنتخب الوطني معفيا، انفرد منتخب أوغندا بريادة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد تغلبه على النيجر بثنائية نظيفة، متبوعا في المركز الثاني بالجزائر وجنوب افريقيا بـ 4 نقاط، وغينيا بـ3 نقاط، بينما يحتل منتخب النيجر المرتبة الأخيرة بدون رصيد.