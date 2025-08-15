-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. جولة خفيفة للاعبي المنتخب الجزائري للمحليين قبل مواجهة غينيا

عمر سلامي
  • 171
  • 0
بالفيديو.. جولة خفيفة للاعبي المنتخب الجزائري للمحليين قبل مواجهة غينيا

قام لاعبو المنتخب الجزائري للمحليين بجولة خفيفة بمقر إقامتهم بأوغندا، ساعات قبل مواجهة غينيا، في إطار بطولة “الشان”.

ويواجه أشبال المدرب مجيد بوقرة، اليوم الجمعة، بداية من الساعة الثالثة زوالا، في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الغيني، في آخر مباراة له بأوغندا في دور المجموعات، قبل المغادرة إلى كينيا لخوض الجولة الخامسة والأخيرة أمام منتخب النيجر.

وعقب الجولة الثالثة التي كان فيها المنتخب الوطني معفيا، انفرد منتخب أوغندا بريادة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد تغلبه على النيجر بثنائية نظيفة، متبوعا في المركز الثاني بالجزائر وجنوب افريقيا بـ 4 نقاط، وغينيا بـ3 نقاط، بينما يحتل منتخب النيجر المرتبة الأخيرة بدون رصيد.

مقالات ذات صلة
سيد علي لعزازي.. جمع بين الإبداع الكروي والرقي الإنساني

سيد علي لعزازي.. جمع بين الإبداع الكروي والرقي الإنساني

اختتام ملتقى حكام النخبة

اختتام ملتقى حكام النخبة

بِالفيديو: بلماضي وبولبينة يتألّقان ويتأهّلان في أوّل مباراة

بِالفيديو: بلماضي وبولبينة يتألّقان ويتأهّلان في أوّل مباراة

بالفيديو.. السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم العالمي في القفز بالزانة

بالفيديو.. السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم العالمي في القفز بالزانة

مجهولون يستهدفون “مناجير” غويري وبن سبعيني بِطلقات نارية

مجهولون يستهدفون “مناجير” غويري وبن سبعيني بِطلقات نارية

منافس “الخضر” يُلغي المونديال من أهدافه

منافس “الخضر” يُلغي المونديال من أهدافه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد