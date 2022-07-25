بالفيديو.. جونسون “المستقيل” يشارك في تدريبات عسكرية مع الأوكرانيين

أياما قليلة بعد استقالته من منصب رئيس الوزراء، نشرت وسائل إعلام بريطانية مقطع فيديو يظهر بوريس جونسون وهو يشارك في تدريبات عسكرية مع جنود أوكرانيين في بريطانيا.

ويظهر الفيديو الذي نشرته قناة “10 داونينغ ستريت” الموثّقة على يوتيوب، جونسون وهو يتدرب مع عسكريين أوكرانيين كانوا بصدد قضاء دورة تدريبية في بريطانيا.

وألقى جونسون في خلال هذه التدريبات، التي جرت بمنطقة عسكرية في شمال يوركشاير، قنبلة يدوية، كما تدرب على إطلاق النار من بندقية آلية.

وتخصّص بريطانيا منذ جوان الماضي، برنامج تدريب خاصّا للجنود الأوكرانيين، سيشمل نحو 10 آلاف عسكري من أوكرانيا كل أربعة أشهر.

أزمة الحكومة البريطانية: جونسون يعلن عن استقالته بشكل رسمي

وفي 7 جويلية 2022، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشكل رسمي، عن استقالته من رئاسة حزب المحافظين الحاكم، بعد ضغوط من عدّة وزراء لدفعه إلى الانسحاب.

وقدّم عدّة وزراء استقالاتهم من حكومة جونسون، لمطالبته بالمغادرة، عقب فضائح متكررة. على غرار انتهاك الحظر الصحّي المفروض للحدّ من تفشي كورونا.

وعلى الرغم من انسحابه من رئاسة الحزب، سيستمرّ جونسون في قيادة الحكومة البريطانية إلى غاية اختيار رئيس جديد للوزراء.

وقال جونسون في تصريح لوسائل الإعلام من أمام مقر إقامته: “شعرت أنه من واجبي الاستمرار في رئاسة الوزراء”.

وأضاف:”سيأتي قائد جديد للحكومة، ويمضي قدما بالبلد في هذه الظروف الصعبة والمعقّدة”. مؤكدا: “ومهما كان رئيس الحكومة الجديد، سأقدّم له كل دعمي”.