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رياضة

بالفيديو.. جيرونا يضيف برشلونة إلى قائمة ضحاياه ويستعيد الصدارة

عمر سلامي
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بالفيديو.. جيرونا يضيف برشلونة إلى قائمة ضحاياه ويستعيد الصدارة
ح.م
فرحة لاعبي جيرونا بالفوز التاريخي

حقق نادي جيرونا انتصارا ثمينا على مضيفه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الليغا.

وسجل لجيرونا كل من أرتيم دوفبيك، ميغيل جوتيريز، وفاليري فرنانديز وستواني في الدقائق الـ 12، 40، 80، 95، بينما أحرز لبرشلونة روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 19، وغوندوغان في الدقيقة 92.

وبفضل هذا الفوز استعاد جيرونا صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 41 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 34 نقطة في المركز الرابع.
ويعد هذا الفوز الأول في التاريخ لجيرونا على برشلونة.

وفاز جيرونا لحد الآن بـ13 مباراة وتعادل في مبارتين، وتلقى هزيمة واحدة كانت أمام نادي ريال مدريد الذي يحتل حاليا المركز الثاني بـ39 نقطة.

وسجل جيرونا لحد الآن 38 هدفا، كأفضل هجوم في الدوري، بفارق 4 أهداف عن ريال مدريد، فيما تلقت شباكه 20 هدفا.

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