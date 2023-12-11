بالفيديو.. جيرونا يضيف برشلونة إلى قائمة ضحاياه ويستعيد الصدارة

حقق نادي جيرونا انتصارا ثمينا على مضيفه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الليغا.

وسجل لجيرونا كل من أرتيم دوفبيك، ميغيل جوتيريز، وفاليري فرنانديز وستواني في الدقائق الـ 12، 40، 80، 95، بينما أحرز لبرشلونة روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 19، وغوندوغان في الدقيقة 92.

✅”برشلونة” يسقط بميدانه 2 – 4 في ديربي برشلونة.

✅الفوز و الصدارة لـ “جيرونا “. ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#BarçaGirona 2-4 #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/AKpFOiXG4J — LALIGA (@LaLigaArab) December 10, 2023

وبفضل هذا الفوز استعاد جيرونا صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 41 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 34 نقطة في المركز الرابع.

ويعد هذا الفوز الأول في التاريخ لجيرونا على برشلونة.

وفاز جيرونا لحد الآن بـ13 مباراة وتعادل في مبارتين، وتلقى هزيمة واحدة كانت أمام نادي ريال مدريد الذي يحتل حاليا المركز الثاني بـ39 نقطة.

وسجل جيرونا لحد الآن 38 هدفا، كأفضل هجوم في الدوري، بفارق 4 أهداف عن ريال مدريد، فيما تلقت شباكه 20 هدفا.