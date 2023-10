بالفيديو.. جيش الاحتلال يأمر نصف سكان غزة بمغادرة القطاع

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، بيانا لتوضيح مساعيه بشأن إخلاء منطقة تقرب من نصف مساحة قطاع غزة.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي عبر المتحدث باسمه، إن الجيش “يدعو كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا”.

ونشر الجيش مقطع فيديو للمتحدث يوضح المناطق التي يسعى الجيش لإخلائها، حيث طلب من السكان “التواجد جنوب وادي غزة وفق ما يظهر في الخريطة”.

وقال الجيش إن السكان لن يتمكنوا من العودة إلى مدينة غزة إلا عند صدور إعلان آخر يسمح بذلك.

كما حذر جيش الاحتلال سكان القطاع من الاقتراب من منطقة السياج الفاصل مع إسرائيل.

EXCLUSIVE: Operational update by IDF Spokesperson @jconricus as the war against Hamas continues. https://t.co/MFAOiCSssH

— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023