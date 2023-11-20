بالفيديو.. جيش الاحتلال يقصف المستشفى الإندونيسي

يواصل جيش الكيان الصهيوني عملياته الوحشية في قطاع غزة، حيث قام صبيحة الإثنين باستهداف المستشفى الإندونيسي الذي يضم عددا من الجرحى والنازحين.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “ما لا يقل عن 8 شهداء ارتقوا، وعشرات الإصابات، جراء استهداف مدفعية الاحتلال للمستشفى ومحيطه بشكل مباشر بقذائف وصواريخ، إضافة إلى إطلاق الرصاص الحي صوب كل من يتحرك خارج باب المستشفى”.

وأضافت أن “مدفعية الاحتلال قصفت الطابق الثاني من المستشفى، ما أدى لتدمير المكان بشكل كبير، إضافة إلى إصابة طبيبين خلال عملهما”.

المدير الطبي لـ #المستشفى_الإندونيسي: يصعب عليّ الحديث عن عدد الشـهـداء لكن المكان مدمر بالكامل#غزة_تحت_القصف | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/93pZYvME9L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 20, 2023

في السياق ذاته، أكد شهود عيان لوكالة “إرنا” أن القصف أدى إلى إصابة نازحين ومرضى وأطباء، حيث سقطت قذيفة داخل ساحة المستشفى، فيما اندلعت النيران في أحد المباني القريبة.

وبحسب الشهود فقد انقطعت الكهرباء عن المستشفى بعد توقف المولدات الكهربائية جراء عمليات القصف.

فيما أشار مدير عام صحة غزة، الدكتور منير البرش، إلى أن القصف استهدف قسم العمليات بالمستشفى الإندونيسي فضلا عن محيط المستشفى، قائلاً إن الآليات العسكرية الإسرائيلية تتقدم أكثر نحوه.

وفي وقت سابق، تحدث المركز الفلسطيني للإعلام عن إطلاق نار كثيف باتجاه المستشفى المذكور إلى جانب القصف المدفعي الذي وصفه بالعنيف، وقال إن قتلى أيضا سقطوا جراء القصف المتواصل وإطلاق النار، لكنه لم يذكر عدد الضحايا.

وتحاصر القوات المستشفى، عبر عشرات الآليات العسكرية الثقيلة والمدفعيات، في محيط أقل من كيلو متر واحد فقط، إضافة إلى انتشار القناصة على أسطح المباني القريبة من المستشفى، الأمر الذي يحول دون وصول مركبات الإسعاف إلى المستشفى لنقل الجرحى باعتباره المستشفى الوحيد الذي يعمل بشكل جزئي في شمال القطاع.