بالفيديو.. حاج موسى يسجل هدفا جميلا ويطرد من المباراة

عمر سلامي
ح.م
حاج موسى

قاد الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، فريقه فاينورد للفوز على نادي هيرنفينين، بهدف دون رد في إطار الجولة الخامسة من الدوري الهولندي.

وهزّ حاج موسى شباك المنافس في د42 من المباراة، واستقبل الدولي الجزائري كرة على الجهة اليسرى، وحولها مباشرة إلى الشباك بتسديدة محكمة.

كما قدم حاج موسى، تمريرة حاسمة، في د45، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، قبل التمريرة.

وشهد اللقاء طرد حاج موسى في د57 بعد اعتدائه على لاعب المنافس.

ويتصدر فاينورد، جدول ترتيب الدوري الهولندي، برصيد 12 نقطة.

