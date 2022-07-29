بالفيديو.. حادثة غريبة بين ماكرون ووزير خارجية بنين تخلف ضجة

خلّفت حادثة غريبة وقعت بين ماكرون ووزير خارجية بنين ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم ناشروها بأنها تحمل إهانة صدرت من رئيس بنين لماكرون.

وأحدث مقطع فيديو زعم ناشروه أنه لرئيس بنين باتريس تالون رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضجة كبيرة، وظهر ماكرون يلمس كتف رئيس بنين، قبل أن يبتعد هذا الأخير عنه ويقوم بحركة توحي بأنه يقوم بتنظيف سترته في الموضع الذي وضع ماكرون عليه يده.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو مرفوقا بتعليقات ساخرة ومنها “عبث ماكرون مع الرئيس باتريس تالون بمجرد وصوله ، معتقدًا أنه سيتولى زمام المبادرة. لكن تالون دفع يده المتجولة بعيدًا في اشمئزاز ونفض الغبار عن نفسه”

وقال معلق آخر ساخرا “ماكرون يلمس كتف رئيس بنين، الذي يبتعد بنفسه عن طريق تنظيف سترته”.

لكن الحقيقة أن الفيديو لم يكن لرئيس بنين بل لوزير خارجيتها أوريلين أغبينونسي، ظهر فيه وهو يقوم بمسح شيء عالق على سترته بعد لمس ماكرون لكتفه”.

وعلق وزير خارجية بنين عن الحادثة في تغريده له على صفحته الرسمية عبر تويتر قائلا ” خطأ .. ليس كذلك! كان ماكرون قد لاحظ للتو وأظهر لي أثرًا من الغبار على سترتي بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد في الخارج”.