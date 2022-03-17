بالفيديو.. حادث مأساوي يودي بحياة مؤثرة سعودية مشهورة

لقيت المؤثرة الاجتماعية والفاشنيستا السعودية المشهورة “ساز القحطاني” مصرعها في حادث مرور مأساوي بالعاصمة الرياض.

وتداولت صفحات ومواقع إخبارية مجموعة من الصور والفديوهات التي قالوا بأنها توّثق لحظة اندلاع النار في سيارة القحطاني إثر اصطدام عنيف، الأربعاء 16 مارس.

ونعى عدد كبير من المشاهير القحطاني، على غرار الإعلامية الكويتية مي العيدان التي دعت إلى عدم الشماتة بموتها، في إشارة إلى عدم رضا الكثيرين عن منشورات الراحلة المثيرة للجدل خلال حياتها.

وغرّدت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “وفاة المشهورة ساز القحطاني إثر حادث أليم، الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك، فيرحمه الله عز وجل ويبتليك”.

يذكر أن ساز القحطاني ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وموديل سعودية الجنسية حققت الكثير من النجاح والشهرة من خلال عرض الفيديوهات والصور عبر حساباتها على الإنترنت.

ولدت في العام 2000 بالمملكة العربية السعودية، وبدأت في مجال الشهرة عندما قدمت عددًا من الفيديوهات الكوميدية برفقة صديقاتها ومشاركتها في عدد من العروض الخاصة بالأزياء النسائية وعملت كموديل لعدد من الماركات التجارية.