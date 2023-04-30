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بالفيديو.. حادث مرور خطير بالبويرة يخلف 17 جريحا

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. حادث مرور خطير بالبويرة يخلف 17 جريحا

أصيب 17 شخصا بجروح متفاوتة في اصطدام تسلسلي بين حافلتين لنقل المسافرين وشاحنتين بولاية البويرة.

ونشرت صفحة طريقي على فيسبوك تحذيرا جاء فيه: “اليقظة مطلوبة بالطريق السيار شرق غرب الرابط بين بلديتي عين الترك والجباحية بالضبط بعد نفق عين شريكي بإتجاه برج بوعريريج بسبب حادث مرور”.

وأضافت: “أخذ الحيطة والحذر مع تخفيض السرعة”.

الحادث وقع في حدود منتصف ليل السبت 29 أفريل، وخلف إصابة 17 شخص بجروح، تلقوا الاسعافات الضرورية بعين المكان ثم تم تحويلهم للمستشفى المحلي.

وبعد إزاحة المركبات محل الحادث، عادت حركة المرور تدريجيا، حسب ما أعلنت صفحة طريقي.

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