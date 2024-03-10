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رياضة

بالفيديو.. حارس أرسنال يرتكب خطأ فادحا في مباراة برينتفورد

عمر سلامي
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بالفيديو.. حارس أرسنال يرتكب خطأ فادحا في مباراة برينتفورد
ح.م
حارس أرسنال

ارتكب حارس مرمى نادي أرسنال، آرون رامسديل، خطأ فادحا خلال مباراة فريقه ضد ضيفه برينتفورد، السبت، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأخر الحارس الدولي الإنجليزي في تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء ليعترضها مهاجم برينتفورد، الكونغولي يوان ويسا وتصطدم في قدمه مدركا التعادل في الدقيقة 19.

وتصدى الحارس بعدها لعدة كرات خطيرة وأنقذ فريقه من تلقي أهداف محققة، قبل أن يخطف المهاجم الألماني كاي هافيرتز هدف الفوز لأرسنال في الدقيقة 86.

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