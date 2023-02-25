بالفيديو.. حارس إشبيلية يرد بطريقة خاصة على لكمة أحد المشجعين

حارس إشبيلية و المشجع الذي حاول الإعتداء عليه

تعامل حارس إشبيلية ماركو دميتروفيتش بطريقة خاصة، مع مشجع حاول الاعتداء عليه، خلال مباراة النادي الأندلسي وأيندهوفن الهولندي.

ووجه مشجع نادي أيندهوفن لكمة للحارس، ليقوم ماركو دميتروفيتش، بتثبيته على طريقة مصارعي الجيدو، قبل أن يصل اللاعبون ويتدخل أمن الملعب.

وكان الحارس الصربي قد شارك في هذا اللقاء بشكل مفاجئ، بعدما دخل التشكيلة الأساسية للنادي الأندلسي، بسبب شعور ياسين بونو، بوعكة لم يكشف عن سببها.

وأثار تصرف الحارس دميتروفيتش جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وباشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” التحقيق في الحادثة.

وقال النادي الهولندي في بيان له: “يدين آيندهوفن بشدة الحادث الذي وقع مساء الخميس، عندما قام رجل باقتحام الملعب وواجه حارس المرمى، الشخص المتورط كان قد تم حظره بالفعل من دخول الملعب”.