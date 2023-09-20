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رياضة

بالفيديو.. حارس لاتسيو يسجل هدفا قاتلا في مرمى أتلتيكو مدريد

عمر سلامي
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بالفيديو.. حارس لاتسيو يسجل هدفا قاتلا في مرمى أتلتيكو مدريد
ح.م
فرحة حارس لاتسيو إيفان بروفيديل بعد تسجيل هدف التعادل

أنقذ حارس لاتسيو الإيطالي، إيفان بروفيديل، ناديه من الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
وتمكن الحارس بروفيديل من تسجيل هدف التعادل للاتسيو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية ، لتنتهي المباراة بنتيجة هدف لمثله.

وذكرت شبكة “هوسكورد”، أن بروفيديل، بات أول حارس مرمى يسجل هدفا في دوري الأبطال، منذ فنسنت إنياما في عام 2010.

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