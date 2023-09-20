بالفيديو.. حارس لاتسيو يسجل هدفا قاتلا في مرمى أتلتيكو مدريد

أنقذ حارس لاتسيو الإيطالي، إيفان بروفيديل، ناديه من الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتمكن الحارس بروفيديل من تسجيل هدف التعادل للاتسيو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية ، لتنتهي المباراة بنتيجة هدف لمثله.

لقطه اليوم للتاريخ 🔥🔥 حارس لاتسيو بروفيدال يُسجل هدف التعادل ضد أتليتكو مدريد في الوقت القاتل جنون الكالتشيو 🔥 pic.twitter.com/Z0wf9EqIem — جنون الكالتشيو (@Azuri99) September 19, 2023

وذكرت شبكة “هوسكورد”، أن بروفيديل، بات أول حارس مرمى يسجل هدفا في دوري الأبطال، منذ فنسنت إنياما في عام 2010.