بالفيديو.. حارس مرمى بولندي يرتكب هفوة قاتلة في الدقائق الأخيرة

تسبب حارس المرمى البولندي ماكس ستريجيك في خسارة ناديه وايكومب في اللحظات الأخيرة أمام نادي بارنسلي، بعدما ارتكب هفوة قاتلة.

وتدخل مواجهة بارنسلي ومنافسه وايكومب في دوري الدرجة الإنجليزية الثانية، وكان وايكومب في طريقه لتحقيق نقطة التعادل.

وفي الوقت بدل الضائع حاول الحارس البولندي إضاعة الوقت، حيث وقف بالقرب من الكرة وينتظر مهاجم بارنسلي، سام كوسجروف، للاقتراب منه.

Barnsley have just scored this goal in the 91st minute against Wycombe…

What is the keeper thinking?? 🤣 pic.twitter.com/MmzXrM3MLB

— The92Bible (@The92Bible) November 28, 2023