-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. حارس مرمى بولندي يرتكب هفوة قاتلة في الدقائق الأخيرة

عمر سلامي
  • 1300
  • 0
بالفيديو.. حارس مرمى بولندي يرتكب هفوة قاتلة في الدقائق الأخيرة
ح.م
الحارس البولندي يتسبب في هزيمة فريقه وايكومب

تسبب حارس المرمى البولندي ماكس ستريجيك في خسارة ناديه وايكومب في اللحظات الأخيرة أمام نادي بارنسلي، بعدما ارتكب هفوة قاتلة.

وتدخل مواجهة بارنسلي ومنافسه وايكومب في دوري الدرجة الإنجليزية الثانية، وكان وايكومب في طريقه لتحقيق نقطة التعادل.

وفي الوقت بدل الضائع حاول الحارس البولندي إضاعة الوقت، حيث وقف بالقرب من الكرة وينتظر مهاجم بارنسلي، سام كوسجروف، للاقتراب منه.

وعندما اقترب المهاجم، حدث تلامس بينه وبين الحارس البولندي، ليسقط الأخير على الأرض وسقطت الكرة من يديه ليحصل عليها كوسجروف ويضعها في الشباك.

واحتج الحارس ستريجيك بشدة معتقدا أن هناك تدخلا من كوسجروف لكن الحكم دارين درايسديل لم يحتسب أي خطأ وأقر بمشروعية الهدف.

مقالات ذات صلة
السباحة نفسي تحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 200 متر على الصدر

السباحة نفسي تحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 200 متر على الصدر

رقم قياسي جديد لهالاند في دوري أبطال أوروبا

رقم قياسي جديد لهالاند في دوري أبطال أوروبا

الجالية الجزائرية بفرنسا تتضامن مع عطال

الجالية الجزائرية بفرنسا تتضامن مع عطال

بِالفيديو: رونالدو يرفض ركلة جزاء منحها له الحكم!

بِالفيديو: رونالدو يرفض ركلة جزاء منحها له الحكم!

إصابة آيت نوري

إصابة آيت نوري

آينتراخت فرانكفورت يهنئ شايبي

آينتراخت فرانكفورت يهنئ شايبي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد